Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном
Вівторок, 13 вересня 2022, 04:36
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.
Джерело: сайт Пашиняна
Деталі: У повідомленні уточняють, що, крім членів Ради безпеки, у засіданні взяв участь президент республіки Ваагн Хачатурян і президент Національних зборів Ален Сімонян.
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На зустрічі обговорювали подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном.
"Ухвалене рішення про офіційне звернення до Російської Федерації та до Організації Договору про колективну безпеку, а також до Ради Безпеки ООН з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу щодо агресії проти суверенної території Республіки Вірменія", – ідеться в повідомленні.
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