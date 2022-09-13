Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

Джерело: сайт Пашиняна

Деталі: У повідомленні уточняють, що, крім членів Ради безпеки, у засіданні взяв участь президент республіки Ваагн Хачатурян і президент Національних зборів Ален Сімонян.

Реклама:

На зустрічі обговорювали подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном.

"Ухвалене рішення про офіційне звернення до Російської Федерації та до Організації Договору про колективну безпеку, а також до Ради Безпеки ООН з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу щодо агресії проти суверенної території Республіки Вірменія", – ідеться в повідомленні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ