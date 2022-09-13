Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 04:36
Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном
Нікол Пашинян, фото: primeminister.am

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

Джерело: сайт Пашиняна

Деталі: У повідомленні уточняють, що, крім членів Ради безпеки, у засіданні взяв участь президент республіки Ваагн Хачатурян і президент Національних зборів Ален Сімонян.

Реклама:

На зустрічі обговорювали подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном.

"Ухвалене рішення про офіційне звернення до Російської Федерації та до Організації Договору про колективну безпеку, а також до Ради Безпеки ООН з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу щодо агресії проти суверенної території Республіки Вірменія", – ідеться в повідомленні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про загострення бойових дій на кордоні.
  • Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після початку бойових дій на вірменсько-азербайджанському кордоні провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

Теми: ВірменіяАзербайджанРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Вірменія
Вірменія заявила про обстріл Азербайджаном спостерігачів ЄС – ті не уточнили, хто це зробив
У Вірменії вантажівка зіткнулась із мікроавтобусом: загинули 11 осіб
Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: