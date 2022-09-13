Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бойові дії, є загиблі

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 00:59
На кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бойові дії, є загиблі
Азербайджанські військові в прикордонних областях Нагірного Карабаху в 2016 році. Фото: Getty Images

Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявляють про загострення бойових дій на кордоні.

Джерело: заява Міноборони Азербайджану, прессекретар вірменського оборонного відомства Арам Торосян, якого цитує newsarmenia.am

Дослівно Міноборони Азербайджану: "У ніч на 12 вересня підрозділи збройних сил Вірменії здійснили масштабні диверсії на напрямках Дашкасан, Кельбаджар і Лачин азербайджано-вірменського державного кордону.

Реклама:

Диверсійні групи збройних сил Вірменії мінували райони та шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії на різних напрямках, використовуючи гірський рельєф місцевості та наявні ущелини в темний час доби.

Внаслідок невідкладних заходів, вжитих нашими підрозділами з метою негайного запобігання цим діям, відбувся бій.

Деякі позиції, укриття та опорні пункти азербайджанської армії на території Дашкасанського, Кельбаджарського та Лачинського районів підрозділами збройних сил Вірменії, розташованими в напрямку населених пунктів Басаркечер, Істісу, Гаракільса та Горус, були обстріляні з різних видів зброї, в т.ч. міномети. Як наслідок – втрати серед особового складу, пошкодження військової інфраструктури".

ВІДЕО ДНЯ

"Є втрати серед особового складу та бойової техніки збройних сил Вірменії, задіяних у диверсійних діях".

Пряма мова прессекретаря вірменського оборонного відомства Арама Торосяна: "Підрозділи ЗС Азербайджану 13 вересня о 00:05 розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних знарядь у напрямку Горіса, Сотка та Джермука".

Теми: АрменіяАзербайджан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Арменія
Азербайджан та Вірменія можуть підписати мирну угоду наступного тижня – посол
Прем’єр Вірменії подзвонив Путіну
Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Карабаху і просить допомоги в "миротворців РФ"
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: