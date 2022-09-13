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На кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бойові дії, є загиблі

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 00:59
Азербайджанські військові в прикордонних областях Нагірного Карабаху в 2016 році. Фото: Getty Images

Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявляють про загострення бойових дій на кордоні.

Джерело: заява Міноборони Азербайджану, прессекретар вірменського оборонного відомства Арам Торосян, якого цитує newsarmenia.am

Дослівно Міноборони Азербайджану: "У ніч на 12 вересня підрозділи збройних сил Вірменії здійснили масштабні диверсії на напрямках Дашкасан, Кельбаджар і Лачин азербайджано-вірменського державного кордону.

Диверсійні групи збройних сил Вірменії мінували райони та шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії на різних напрямках, використовуючи гірський рельєф місцевості та наявні ущелини в темний час доби.

Внаслідок невідкладних заходів, вжитих нашими підрозділами з метою негайного запобігання цим діям, відбувся бій.

Деякі позиції, укриття та опорні пункти азербайджанської армії на території Дашкасанського, Кельбаджарського та Лачинського районів підрозділами збройних сил Вірменії, розташованими в напрямку населених пунктів Басаркечер, Істісу, Гаракільса та Горус, були обстріляні з різних видів зброї, в т.ч. міномети. Як наслідок – втрати серед особового складу, пошкодження військової інфраструктури".

"Є втрати серед особового складу та бойової техніки збройних сил Вірменії, задіяних у диверсійних діях".

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Пряма мова прессекретаря вірменського оборонного відомства Арама Торосяна: "Підрозділи ЗС Азербайджану 13 вересня о 00:05 розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних знарядь у напрямку Горіса, Сотка та Джермука".

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Теми: АрменіяАзербайджан
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