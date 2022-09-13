Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью 13 сентября созвал заседание Совбеза по поводу обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

Источник: сайт Пашиняна

Детали: В сообщении уточняют, что, кроме членов Совета безопасности, в заседании принял участие президент республики Ваагн Хачатурян и президент Национального собрания Ален Симонян.

На встрече обсуждались дальнейшие шаги по поводу ситуации на границе с Азербайджаном.

"Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации и к Организации Договора о коллективной безопасности, а также к Совету Безопасности ООН с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по поводу агрессии против суверенной территории Республики Армения", – говорится в сообщении.

Предыстория:

Министерство обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении боевых действий на границе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после начала боевых действий на армянско-азербайджанской границе провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.