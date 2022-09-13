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Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 04:36
Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном
Никол Пашинян, фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью 13 сентября созвал заседание Совбеза по поводу обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

Источник: сайт Пашиняна

Детали: В сообщении уточняют, что, кроме членов Совета безопасности, в заседании принял участие президент республики Ваагн Хачатурян и президент Национального собрания Ален Симонян.

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На встрече обсуждались дальнейшие шаги по поводу ситуации на границе с Азербайджаном.

"Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации и к Организации Договора о коллективной безопасности, а также к Совету Безопасности ООН с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по поводу агрессии против суверенной территории Республики Армения", – говорится в сообщении.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министерство обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении боевых действий на границе.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян после начала боевых действий на армянско-азербайджанской границе провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Темы: АрменияАзербайджанРосcия
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