Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью 13 сентября созвал заседание Совбеза по поводу обострения ситуации на границе с Азербайджаном.
Источник: сайт Пашиняна
Детали: В сообщении уточняют, что, кроме членов Совета безопасности, в заседании принял участие президент республики Ваагн Хачатурян и президент Национального собрания Ален Симонян.
На встрече обсуждались дальнейшие шаги по поводу ситуации на границе с Азербайджаном.
"Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации и к Организации Договора о коллективной безопасности, а также к Совету Безопасности ООН с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по поводу агрессии против суверенной территории Республики Армения", – говорится в сообщении.
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