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Росіяни повністю залишили Кремінну, що на Луганщині – Гайдай

Ірина БалачукВівторок, 13 вересня 2022, 12:07
Сергій Гайдай. Фото з Telegram

Станом на ранок 13 вересня російські окупанти повністю залишили Кремінну на Луганщині, але ЗСУ ще не зайшли в місто, довкола Лимана на Донеччині тривають бої.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "Настоящее время"

Пряма мова Гайдая: "На сьогодні Кремінна порожня повністю. Там уже ні поліції, ні комендатури, ні прокуратури – нікого вже немає, вони всі поїхали. У Кремінній третій день висить українській прапор на адміністративній будівлі – це свідчить, що всі окупанти і гауляйтери втекли".

Деталі: Водночас він додав, що ЗСУ ще не зайшли у місто.

Голова ОВА переконаний, що масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, адже росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Гайдай вважає, що основний удар буде саме там.

За словами голови ОВА, фактично порожній наразі і Старобільськ, який був свого роду "проміжним, перевалочним містом" для росіян.

Окупанти намагаються створити якийсь оборонний рубіж в районі Сватового і Троїцького, бо там кордон з Росією поруч і "перехід від Лиману в Луганську область".  

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Гайдай зазначив, що звільнення Лиману є ключовим для Луганської області, навколо міста досі тривають бої.

Голова ОВА також додав, що наразі в окупантів катастрофічна ситуація з пальним – колаборанти почали масово втікати в Росію, тому на заправках утворилися великі черги, і пального на всіх не вистачає.  

Передісторія: 

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Теми: Луганська областьвійнадеокупація
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