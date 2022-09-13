Россияне полностью покинули Кременную, что в Луганской области – Гайдай

По состоянию на утро 13 сентября российские оккупанты полностью покинули Кременную в Луганской области, но ВСУ еще не зашли в город, вокруг Лимана Донецкой области продолжаются бои.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "Настоящее время"

Прямая речь Гайдая: "На сегодняшний день Кременная пустая полностью. Там уже ни полиции, ни комендатуры, ни прокуратуры – никого уже нет, они все уехали. В Кременной третий день висит украинский флаг на административном здании – это свидетельствует, что все оккупанты и гауляйтеры убежали".

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Детали: В то же время он добавил, что ВСУ еще не вошли в город.

Глава ОВА убежден, что масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, ведь россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Гайдай считает, что основной удар будет именно там.

По словам главы ОВА, фактически пустой сейчас и Старобельск, который был своего рода "промежуточным, перевалочным городом" для россиян.

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Оккупанты пытаются создать некий оборонительный рубеж в районе Сватового и Троицкого, потому что там граница с Россией рядом и "переход от Лимана в Луганскую область".

Гайдай отметил, что освобождение Лимана является ключевым для Луганской области, вокруг города до сих пор продолжаются бои.

Глава ОВА также добавил, что сейчас у оккупантов катастрофическая ситуация с горючим – коллаборанты начали массово убегать в Россию, поэтому на заправках образовались большие очереди, и горючего на всех не хватает.

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