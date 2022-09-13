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В ОП презентовали первый документ о гарантиях безопасности для Украины

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 14:27
Иллюстративное фото с сайта ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во вторник презентовали рекомендации по "Киевскому договору по безопасности" для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов.

Источник: сайт президента Украины

Прямая речь Расмуссена: "Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал Владимиру Путину. Это продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется, что его война бесполезна. Это дало бы сигнал украинскому народу, что мы преданно поддерживаем независимость и суверенитет Украины столько, сколько это нужно. Сделать это правильно значит заложить новый краеугольный камень европейской безопасности. Если этого не сделать, это означает обострение кризиса на европейской земле".

Детали: Предлагаемые рекомендации предусматривают:

  • Украине нужны ресурсы для содержания мощных ВСУ, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям РФ.
  • Многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.
  • Гарантии безопасности должны определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения.
  • Договор объединит основную группу стран-союзников и Украины. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.
  • Пакет гарантий содержит как превентивные меры, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.
  • Структура договора предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, например, соглашения об обеспечении современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.
  • Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО.

С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться на сайте президента Украины.

Обновлено в 16:33: Пакет рекомендаций показал Владимир Зеленский: "Я подробно ознакомился с этим документом. Считаю, что он подготовлен на высоком уровне. Это первый, но очень важный шаг. Эти рекомендации должны стать основой будущего договора безопасности".

Зеленский подчеркнул, что "это должен быть рабочий действенный механизм". Президент также попросил Андерса Фога Расмуссена присоединиться к диалогу с лидерами государств.

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Темы: Андрей ЕрмакОфис генпрокурорагарантии безопасностимеждународная общественность
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