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Медведева испугали гарантии безопасности Украины: говорит об апокалипсисе

Станислав ПогориловВторник, 13 сентября 2022, 19:09
Медведева испугали гарантии безопасности Украины: говорит об апокалипсисе
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЄВ, Фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "прологом к третьей мировой войне" рекомендации относительно Киевского договора по безопасности для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: " Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора). Для НАТО – то ж дерьмо, только вид сбоку. Поэтому – страшно".

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Детали: Медведев считает, что НАТО ведет гибридную войну с Россией, поставляя оружие Украине. По его словам, если "накачка" оружием продолжится, то "рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень" с непредсказуемыми действиями противоположных сторон.

Медведев пугает, что тогда "запылает все", а Западу, который "ослабляет Россию чужими руками", не удастся отсидеться. " Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: "От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей" (Откр. 9:18)", – пугает Медведев.

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во вторник презентовали рекомендации по "Киевскому договору по безопасности" для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов. 
  • Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал "эскалацией" опубликованные Офисом президента Украины рекомендации по гарантиям безопасности, а также пригрозил западным партнерам Украины конфликтом с "ядерной Россией".

Темы: МедведевРосcияУкраинаНАТО
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