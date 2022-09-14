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ЗСУ відбили атаки ворога в районах восьми населених пунктів – зведення

Ольга Глущенко Середа, 14 вересня 2022, 07:17
фото: Генштаб

Українські військові успішно відбили атаки росіян у районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник не припинив ударів по помешканнях мирних громадян та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів, зокрема це Харків, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне".

Деталі: За минулу добу російські окупанти завдали 3 ракетних, 33 авіаційних удари та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Степне Сумської області;
  • на Харківському напрямку – Басове та Куп’янськ;
  • на Краматорському напрямку – Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка, Крива Лука, Спірне, Верхньокам’янське, Дронівка, Григорівка та Званівка;
  • на Бахмутському напрямку – Юр’ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – Велика Новосілка, Новодонецьке та Времівка;
  • на Запорізькому напрямку – Новопіль, Гуляйполе, Залізничне, Червоне;
  • на Південнобузькому напрямку – Таврійське, Мирне, Тернові Поди, Партизанське, Червона Долина, Білогірка, Новогреднєве, Безімене, Сухий Ставок, Біла Криниця, Ольгине, Високопілля, Кам’яне. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БпЛА.

У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищили два ворожі літаки (Су-25 і Су-24М), один вертоліт Мі-8 та БпЛА.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів і по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Втрати російських окупантів наразі уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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