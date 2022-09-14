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ВСУ отбили атаки врага в районах восьми населенных пунктов – сводка

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 07:17
фото: Генштаб

Украинские военные успешно отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник не прекратил удары по помещениям мирных граждан и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов, в частности Харьков, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк , Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное".

Детали: За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

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  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степной Сумской области;
  • на Харьковском направлении – Басово и Купянск;
  • на Краматорском направлении – Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка;
  • на Бахмутском направлении – Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледарь, Бахмут, Бахмутское и Яковловка;
  • на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении – Большая Новоселка, Новодонецкое и Времивка;
  • на Запорожском направлении – Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное;
  • на Южнобужском направлении – Таврическое, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Красная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безыменное, Сухой Пруд, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, иногда выгоняя владельцев из дома.

Силы обороны успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны украинских войск по разным направлениям уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и БпЛА.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражения по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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