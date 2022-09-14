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Росіяни відключили мобільний Інтернет на Луганщині – Гайдай

Олена РощінаСереда, 14 вересня 2022, 08:58

Для "підвищення обороноздатності" росіяни відключили мобільний Інтернет на Луганщині, вони продовжують вивозити награбоване в бік Російської Федерації.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону, або як вони кажуть "республіки", нічого загрозливого не відбувається. Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет. 

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Як пояснює місцевий оператор, це розпорядження органів окупаційної влади – для забезпечення обороноздатності і безпеки. Раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги".

Деталі: Водночас, черги на пунктах пропуску, за словами Гайдая, вже котрий день не меншають.

"Лише на ділянці траси Старобільськ – Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів – із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові", – повідомляє він.

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Водночас, додає Гайдай, військове керівництво РФ продовжує пошук охочих воювати серед ув’язнених, зокрема, в колоніях Тульської області

"Обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном три місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини – шість місяців. Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються", – зазначає голова Луганської ОВА.

Гайдай також повідомив про обстановку на фронті: "Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Наші військові успішно відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка".

За 13 вересня ворог обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, зокрема:

  • на Краматорському напрямку – населені пункти Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка, Крива Лука, Спірне, Верхньокам’янське, Дронівка, Григорівка та Званівка;
  • на Бахмутському напрямку – населені пункти Юр’ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка.

Теми: Луганська областьінтернетвійнаконтрнаступ
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