Россияне отключили мобильный Интернет в Луганской области – Гайдай

Для повышения обороноспособности россияне отключили мобильный Интернет в Луганской области, они продолжают вывозить награбленное в сторону Российской Федерации.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Оккупационные власти Луганщины продолжают утверждать, что якобы на территории региона, или как они говорят "республики", ничего угрожающего не происходит. Только вот на всякий случай в области отключен мобильный Интернет.

Реклама:

Как объясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей – для обеспечения обороноспособности и безопасности. Раньше они на этих вопросах не акцентировали внимание".

Детали: В то же время, очереди на пунктах пропуска, по словам Гайдая, уже который день не уменьшаются.

"Только на участке трассы Старобельск – Луганск отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные", – сообщает он.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, добавляет Гайдай, военное руководство РФ продолжает поиск желающих сражаться среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области.

"Обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на три месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления – шесть месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются", – отмечает глава Луганской ОВА.

Гайдай также сообщил об обстановке на фронте: "В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Наши военные успешно отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка".

За 13 сентября враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, в частности: