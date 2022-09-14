Росіяни обстріляли Чернігівщину, на Херсонщині точаться бої – звіт ОВА

Руйнування від обстрілів на Донеччині, фото з Telegram Павла Кириленка

У ніч на 14 вересня росіяни завдали удару ракетами С-300 по Краматорську та Миколаєву, впродовж доби обстрілювали територію Чернігівської області, на лінії фронту тривають бої, росіяни намагаються утримати захоплені території.

Джерело: дані голів областей станом на 09:00 середи 14 вересня, а також секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Деталі: Чернігівська область: за минулу добу – 4 обстріли, з них цієї ночі – обстріл біля села Галаганівка Семенівської громади Новгород-Сіверського району, із мінометів. Без втрат та руйнувань. За добу – обстріли (Городнянська громада, Семенівська громада) із мінометів, артилерії, скидання боєприпасів із БПЛА.

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Харківська область: протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. Є поранені. За даними Центру екстреної медичної допомоги, одна людина госпіталізована в Ізюмському районі, одна – в Куп'янському, одна – в Чугуївському.

На Харківщині триває операція з деокупації області. Звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тисяч людей.

Луганська область: тривають позиційні бої за кожен населений пункт області.

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Відступаючи з Харківщини, противник зосередився на утриманні тимчасово захоплених територій, значно посилив вогневий вплив. За ніч по українсьих позиціях нанесено 4 удари з РСЗВ, 14 – артобстрілів, 13 обстрілів з мінометів. Двічі застосовував танк.

Донецька область: вночі – ракета С-300 по Краматорську, зруйнований приватний будинок; обстріл Мирнограду, пошкоджена школа; обстріл м.Миколаївка, пошкоджено спортивний комплекс.

За добу по області – 5 загиблих, 16 поранених.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївська область: вночі Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, – ракетами типу С-300. Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки.

За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення, трьом громадянам надана допомога амбулаторно. Детальна інформація уточнюється.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.

Так, у вівторок вдень були обстріли с. Червоний Яр, ввечері обстрілів зазнала станція Березнегувате. Також о 23:50 обстріли зафіксовані на околицях смт Березнегувате. Інформація щодо наслідків уточнюється. Постраждалих немає.

Протягом минулої доби тривали обстріли Широківської громади: переважно за межами населених пунктів громади, влучання були по сільськогосподарським будівлям, зруйновано один житловий будинок. Постраждалих немає.

У середу вранці – обстріли за межами с. Широке.

Херсонська область: ситуація в області залишається складною, тривають бойові дії. Найкритичніша ситуація в населених пунктах, що знаходяться біля лінії фронту.

Під ворожим вогнем опинилися смт Нововоронцовка, Біла Криниця, села Трудолюбівка, Вереміївка та Білогірка. Снаряди влучили у приватні будинки, зафіксовані їх пошкодження та руйнування, знищено майно громадян, є поранені.

Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє електро- та водопостачання.

Дніпропетровська область: ворог знову обстріляв Нікопольський район. Випустив 75 снарядів із важкої артилерії. Під вогонь потрапили дві громади – Марганецька та Нікопольська.

У Марганецькій без постраждалих. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

У Нікополі пошкоджено до 20 будинків, кілька газопроводів низького тиску та 5 ліній електропередач. Виникло кілька пожеж – їх уже загасили. Люди не постраждали.

Запорізька область. За даними Анатолія Куртєва, ситуація на Запорізькому напрямку залишається під контролем українських військових. Армія РФ зосереджена на утриманні захоплених територій області та веде повітряну розвідку.

Минулої доби тривали обстріли позицій підрозділів ЗСУ із танків, мінометів та артилерії біля Гуляйполя, Залізничного та Червоного, що у Пологівському районі. А біля Степового та Малих Щербаків у Василівському районі окупанти завдали повітряних ударів.

13 вересня окупанти не припиняли ударів по будинках мирних мешканців та об’єктах цивільної інфраструктури. Правоохоронці отримали 25 повідомлень про руйнування критичних об’єктів Оріхівщини, Гуляйпільщини, Пологівщини та Василівського району.