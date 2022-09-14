Россияне обстреляли Черниговщину, в Херсонской области ведутся бои – отчет ОВА

Разрушение от обстрелов в Донецкой области, фото из Telegram Павла Кириленко

В ночь на 14 сентября россияне нанесли удар ракетами С-300 по Краматорску и Николаеву, в течение суток обстреливали территорию Черниговской области, на линии фронта продолжаются бои, россияне пытаются удержать захваченные территории.

Источник: данные глав областей по состоянию на 09:00 среды 14 сентября, а также секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Детали: Черниговская область: за минувшие сутки – 4 обстрела, из них этой ночью – обстрел вблизи села Галагановка Семеновской общины Новгород-Северского района из минометов. Без потерь и разрушений. За сутки – обстрелы (Гродненская община, Семеновская община) из минометов, артиллерии, сброс боеприпасов из БПЛА.

Харьковская область: за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. Есть раненые. По данным Центра экстренной медицинской помощи, один человек госпитализирован в Изюмском районе, один – в Купянском, один – в Чугуевском.

В Харьковской области продолжается операция по деоккупации области. Освобождено более 300 населенных пунктов, где проживает порядка 150 тысяч человек.

Луганская область: продолжаются позиционные бои за каждый населенный пункт области.

Отступая с Харьковской области, противник сосредоточился на удержании временно захваченных территорий, значительно усилил огневое влияние. За ночь по украинским позициям нанесены 4 удара из РСЗО, 14 – артобстрелов, 13 обстрелов из минометов. Дважды применял танк.

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Донецкая область: ночью – ракета С-300 по Краматорску, разрушен частный дом; обстрел Мирнограда, повреждена школа; обстрел г. Николаевка, поврежден спортивный комплекс.

За сутки по области – 5 погибших, 16 раненых.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: ночью Николаев подвергся ракетным обстрелам. По предварительным данным, – ракетами типа С-300. Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание вблизи девяти- и пятиэтажки. Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля.

По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения, троим гражданам оказана помощь амбулаторно. Подробная информация уточняется.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения.

Так, во вторник днем ​​были обстрелы с. Красный Яр, вечером обстрелам подверглась станция Березнеговатое. Также в 23:50 обстрелы зафиксированы в окрестностях пгт Березнеговатое. Информация о последствиях уточняется. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки продолжались обстрелы Широковской общины: преимущественно за пределами населенных пунктов общины, попадания были по сельскохозяйственным зданиям, разрушен один жилой дом. Пострадавших нет.

В среду утром обстрелы за пределами с. Широкое.

Херсонская область: ситуация в области остается сложной, продолжаются боевые действия. Самая критическая ситуация в населенных пунктах, находящихся у линии фронта.

Под вражеским огнем оказались пгт Нововоронцовка, Белая Криница, села Трудолюбовка, Веремеевка и Белогорка. Снаряды попали в частные дома, зафиксированы их повреждения и разрушения, уничтожено имущество граждан, есть раненые.

В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствует электро- и водоснабжение.

Днепропетровская область: враг снова обстрелял Никопольский район. Выпустил 75 снарядов из тяжелой артиллерии. Под огонь попали две общины – Марганецкая и Никопольская.

В Марганецкой без пострадавших. Масштабы разрушений выясняются.

В Никополе повреждены до 20 домов, несколько газопроводов низкого давления и 5 линий электропередач. Возникло несколько пожаров – их уже потушили. Люди не пострадали.

Запорожская область. По данным Анатолия Куртева, ситуация на Запорожском направлении остается под контролем украинских военных. Армия РФ сосредоточена на удержании захваченных территорий области и ведет воздушную разведку.

За прошедшие сутки продолжались обстрелы позиций подразделений ВСУ из танков, минометов и артиллерии возле Гуляйполя, Железнодорожного и Красного, что в Пологовском районе. А возле Степного и Малых Щербаков в Васильевском районе оккупанты нанесли воздушные удары.

13 сентября оккупанты не прекращали ударов по домам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры. Правоохранители получили 25 сообщений о разрушении критических объектов Ореховского, Гуляйпольского, Пологовского и Васильевского районов.