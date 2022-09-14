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Козак запевняв Путіна, що досяг угоди з Україною, але той почав вторгнення – Reuters

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 12:08
Володимир Путін та Дмитро Козак, фото Reuters

За інформацією ЗМІ, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак переконував Володимира Путіна, що досяг попередньої угоди з Україною щодо відмови від вступу в НАТО, однак президент РФ відкинув його слова та розпочав повномасштабне вторгнення.

Джерело: Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, наближених до російського керівництва, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За словами співрозмовників видання, Дмитро Козак повідомив Путіну, що, на його думку, угода, якої він досяг з Україною, позбавила Росію необхідності проводити широкомасштабне вторгнення. Коли Путіну представили угоду Козака, він чітко дав зрозуміти, що незадоволений поступками та планує окупувати територію України.

Два з трьох співрозмовників видання повідомили, що поштовх для завершення укладання угоди був відразу після вторгнення РФ 24 лютого. 

"Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш: дали йому зелене світло, він отримав угоду. Він її повернув, і вони сказали йому прибрати все. Все було скасовано. Путін просто змінив план по ходу", – повідомляє джерело.

Третій співрозмовник Reuters, якому про події розповіли люди, які були проінформовані про дискусії між Козаком і Путіним, заявив, що Козак запропонував угоду Путіну, але її відхилили безпосередньо перед вторгненням. 

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі Reuters, що угода "не має абсолютно ніякого відношення до реальності, такого ніколи не було".

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Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія використала переговори як димову завісу для підготовки до повномасштабного вторгнення, однак не підтвердив, чи була досягнута попередня угода: "сьогодні ми чітко розуміємо, що російська сторона ніколи не була зацікавлена ​​в мирному врегулюванні". 

Дмитро Козак не відповів виданню на запит про коментар.

Нагадаємо: 

  • У перший день повномасштабного вторгнення у Москві заявили, що готові вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус та відмову від розміщення озброєнь в Україні. 
  • 24 лютого в Офісі президента України заявили, що президент Росії Володимир Путін не піде на переговори з Володимиром Зеленським і намагається діяти блискавично, аби завдати максимальної шкоди Україні. 

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Теми: РосіяПутінвійнаЗМІ
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