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Козак запевняв Путіна, що досяг угоди з Україною, але той почав вторгнення – Reuters

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 12:08
Козак запевняв Путіна, що досяг угоди з Україною, але той почав вторгнення – Reuters
Володимир Путін та Дмитро Козак, фото Reuters

За інформацією ЗМІ, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак переконував Володимира Путіна, що досяг попередньої угоди з Україною щодо відмови від вступу в НАТО, однак президент РФ відкинув його слова та розпочав повномасштабне вторгнення.

Джерело: Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, наближених до російського керівництва, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За словами співрозмовників видання, Дмитро Козак повідомив Путіну, що, на його думку, угода, якої він досяг з Україною, позбавила Росію необхідності проводити широкомасштабне вторгнення. Коли Путіну представили угоду Козака, він чітко дав зрозуміти, що незадоволений поступками та планує окупувати територію України.

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Два з трьох співрозмовників видання повідомили, що поштовх для завершення укладання угоди був відразу після вторгнення РФ 24 лютого. 

"Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш: дали йому зелене світло, він отримав угоду. Він її повернув, і вони сказали йому прибрати все. Все було скасовано. Путін просто змінив план по ходу", – повідомляє джерело.

Третій співрозмовник Reuters, якому про події розповіли люди, які були проінформовані про дискусії між Козаком і Путіним, заявив, що Козак запропонував угоду Путіну, але її відхилили безпосередньо перед вторгненням. 

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Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі Reuters, що угода "не має абсолютно ніякого відношення до реальності, такого ніколи не було".

Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія використала переговори як димову завісу для підготовки до повномасштабного вторгнення, однак не підтвердив, чи була досягнута попередня угода: "сьогодні ми чітко розуміємо, що російська сторона ніколи не була зацікавлена ​​в мирному врегулюванні". 

Дмитро Козак не відповів виданню на запит про коментар.

Нагадаємо: 

  • У перший день повномасштабного вторгнення у Москві заявили, що готові вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус та відмову від розміщення озброєнь в Україні. 
  • 24 лютого в Офісі президента України заявили, що президент Росії Володимир Путін не піде на переговори з Володимиром Зеленським і намагається діяти блискавично, аби завдати максимальної шкоди Україні. 

Теми: РосіяПутінвійнаЗМІ
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