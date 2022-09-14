Козак запевняв Путіна, що досяг угоди з Україною, але той почав вторгнення – Reuters

За інформацією ЗМІ, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак переконував Володимира Путіна, що досяг попередньої угоди з Україною щодо відмови від вступу в НАТО, однак президент РФ відкинув його слова та розпочав повномасштабне вторгнення.

Джерело: Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, наближених до російського керівництва, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За словами співрозмовників видання, Дмитро Козак повідомив Путіну, що, на його думку, угода, якої він досяг з Україною, позбавила Росію необхідності проводити широкомасштабне вторгнення. Коли Путіну представили угоду Козака, він чітко дав зрозуміти, що незадоволений поступками та планує окупувати територію України.

Два з трьох співрозмовників видання повідомили, що поштовх для завершення укладання угоди був відразу після вторгнення РФ 24 лютого.

"Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш: дали йому зелене світло, він отримав угоду. Він її повернув, і вони сказали йому прибрати все. Все було скасовано. Путін просто змінив план по ходу", – повідомляє джерело.

Третій співрозмовник Reuters, якому про події розповіли люди, які були проінформовані про дискусії між Козаком і Путіним, заявив, що Козак запропонував угоду Путіну, але її відхилили безпосередньо перед вторгненням.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі Reuters, що угода "не має абсолютно ніякого відношення до реальності, такого ніколи не було".

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Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія використала переговори як димову завісу для підготовки до повномасштабного вторгнення, однак не підтвердив, чи була досягнута попередня угода: "сьогодні ми чітко розуміємо, що російська сторона ніколи не була зацікавлена ​​в мирному врегулюванні".

Дмитро Козак не відповів виданню на запит про коментар.

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