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Козак уверял Путина, что достиг соглашения с Украиной, но тот начал вторжение – Reuters

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 12:08
Козак уверял Путина, что достиг соглашения с Украиной, но тот начал вторжение – Reuters
Владимир Путин и Дмитрий Козак, фото Reuters

По информации СМИ, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак убеждал Владимира Путина, что достиг предварительного соглашения с Украиной по поводу отказа от вступления в НАТО, однако президент РФ отверг его слова и начал полномасштабное вторжение.

Источник: Reuters со ссылкой на трех собеседников, приближенных к российскому руководству, говоривших на условиях анонимности

Детали: По словам собеседников издания, Дмитрий Козак сообщил Путину, что, по его мнению, соглашение, которое он достиг с Украиной, лишило Россию необходимости проводить широкомасштабное вторжение.

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Когда Путину представили соглашение Козака, он ясно дал понять, что недоволен уступками и планирует оккупировать территорию Украины.

Два из трех собеседников издания сообщили, что толчок к завершению сделки произошел сразу после вторжения РФ 24 февраля. 

"После 24 февраля Козаку дали карт-бланш: дали ему зеленый свет, он получил соглашение. Он его вернул, и они сказали, что все надо убрать. Все было отменено. Путин просто изменил план по ходу", – сообщает источник.

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Третий собеседник Reuters, которому о событиях рассказали люди, проинформированные о дискуссиях между Козаком и Путиным, заявил, что Козак предложил соглашение Путину, но его отклонили непосредственно перед вторжением.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии Reuters, что соглашение "не имеет абсолютно никакого отношения к реальности, такого никогда не было".

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия использовала переговоры как дымовую завесу для подготовки к полномасштабному вторжению, однако не подтвердил, было ли достигнуто предварительное соглашение: "сегодня мы четко понимаем, что российская сторона никогда не была заинтересована в мирном урегулировании" .

Дмитрий Козак не ответил на запрос о комментарии.

Напомним:

  • В первый день полномасштабного вторжения в Москве заявили, что готовы вести переговоры с руководством Украины о нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений в Украине.
  • 24 февраля в Офисе президента Украины заявили, что президент России Владимир Путин не пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским и пытается действовать молниеносно, чтобы нанести максимальный ущерб Украине.

Темы: РосcияПутинвойнаСМИ
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