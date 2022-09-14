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Зеленський приїхав у звільнений від росіян Ізюм

Альона Мазуренко Середа, 14 вересня 2022, 12:55
фото: стратком

Президент Володимир Зеленський прибув у деокупований Ізюм Харківської області.

Джерело: Зеленський у Telegramуправління стратегічних комунікацій ЗСУ, 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Дослівно Зеленський: "Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні (14 вересня - редю), коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України.

Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги".

Деталі: Повідомляється, що Зеленський наразі у звільненому українськими десантниками Ізюмі, де урочисто підняли державний прапор.

Для поїздки президент обрав шеврон 72-ї бригади імені Чорних Запорожців "Україна або смерть".

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фото Дмитра Ларіна, УП

 
фото: ТГ Зеленського
 
фото: ТГ Зеленського
 
фото: ТГ Зеленського
 
фото: ТГ Зеленського

Крім того, в урочистостях прийняли участь представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від російських окупантів.

На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі президент подякував воїнам за звільнені українські землі.

 
фото 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
 
фото 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
 
фото 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Передісторія: Місто Ізюм у Харківській області було окуповане з 2 квітня 2022 року російськими військами, 10 вересня росіяни відійшли з нього, залишаючи військову техніку.  

Ізюм було сильно пошкоджено під час боїв. У ньому немає електрики, води та газу.

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Теми: Харківська областьЗеленськийІзюм
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