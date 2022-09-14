Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський приїхав у звільнений від росіян Ізюм

Альона Мазуренко Середа, 14 вересня 2022, 12:55
Зеленський приїхав у звільнений від росіян Ізюм
фото: стратком

Президент Володимир Зеленський прибув у деокупований Ізюм Харківської області.

Джерело: Зеленський у Telegramуправління стратегічних комунікацій ЗСУ, 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Дослівно Зеленський: "Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні (14 вересня - редю), коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України.

Реклама:

Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги".

Деталі: Повідомляється, що Зеленський наразі у звільненому українськими десантниками Ізюмі, де урочисто підняли державний прапор.

ВІДЕО ДНЯ

Для поїздки президент обрав шеврон 72-ї бригади імені Чорних Запорожців "Україна або смерть".

 
фото Дмитра Ларіна, УП

 
фото: ТГ Зеленського
 
фото: ТГ Зеленського
 
фото: ТГ Зеленського
 
фото: ТГ Зеленського

Крім того, в урочистостях прийняли участь представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від російських окупантів.

На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі президент подякував воїнам за звільнені українські землі.

 
фото 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
 
фото 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
 
фото 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Передісторія: Місто Ізюм у Харківській області було окуповане з 2 квітня 2022 року російськими військами, 10 вересня росіяни відійшли з нього, залишаючи військову техніку.  

Ізюм було сильно пошкоджено під час боїв. У ньому немає електрики, води та газу.

Теми: Харківська областьЗеленськийІзюм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
"Так тікали, що штани згубили": прикордонники показали захоплені позиції окупантів
Генерал США закликав світ підготуватися до розпаду Росії
Кадиров заявив, що Росія "ніде і нікуди не відступає": це тонкощі військової справи
Військові РФ сидять без їжі та зв’язку на кордоні з Бєлгородською областю – ГУР
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: