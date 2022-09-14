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Зеленский приехал в освобожденный от россиян Изюм

Алена МазуренкоСреда, 14 сентября 2022, 12:55
фото: стратком

Президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм Харьковской области.

Источник: Зеленский в Telegram, управление стратегических коммуникаций ВСУ, 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада

Дословно Зеленский: "Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня (14 сентября – ред.), когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины.

Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе".

Детали: Сообщается, что Зеленский сейчас в освобожденном украинскими десантниками Изюме, где торжественно подняли государственный флаг.

Для поездки президент выбрал шеврон 72-й бригады имени Черных Запорожцев "Украина или смерть".

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фото Дмитрия Ларина, УП
 
фото: ТГ Зеленского
 
фото: ТГ Зеленского
 
фото: ТГ Зеленского
 
фото: ТГ Зеленского

Кроме того, в торжествах приняли участие представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от российских оккупантов.

В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли.

 
фото 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада
 
фото 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада
 
фото 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада

Предыстория: Город Изюм в Харьковской области был оккупирован со 2 апреля 2022 года российскими войсками, 10 сентября россияне отошли из него, оставляя военную технику.

Изюм был сильно поврежден во время боев. В нем нет электричества, воды и газа.

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Темы: Харьковская областьЗеленскийИзюм
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