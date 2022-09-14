Зеленский приехал в освобожденный от россиян Изюм
Президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм Харьковской области.
Источник: Зеленский в Telegram, управление стратегических коммуникаций ВСУ, 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада
Дословно Зеленский: "Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня (14 сентября – ред.), когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины.
Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе".
Детали: Сообщается, что Зеленский сейчас в освобожденном украинскими десантниками Изюме, где торжественно подняли государственный флаг.
Для поездки президент выбрал шеврон 72-й бригады имени Черных Запорожцев "Украина или смерть".
Кроме того, в торжествах приняли участие представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от российских оккупантов.
В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли.
Предыстория: Город Изюм в Харьковской области был оккупирован со 2 апреля 2022 года российскими войсками, 10 сентября россияне отошли из него, оставляя военную технику.
Изюм был сильно поврежден во время боев. В нем нет электричества, воды и газа.