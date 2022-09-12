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Лендліз від окупантів: СБУ показала арсенали зброї, яку ворог покинув в Ізюмі

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 вересня 2022, 10:12
Лендліз від окупантів: СБУ показала арсенали зброї, яку ворог покинув в Ізюмі
фото СБУ

Служба безпеки України продемонструвала трофейну російську зброю зі звільненого Ізюма Харківської області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Контрнаступ на Харківщині триває, за численними повідомленнями військових, ворог тікає, залишаючи по собі цілі арсенали боєприпасів. Захисники України обіцяють більше гарних новин.

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Дослівно СБУ: ""Наші захисники радять почати цей ранок з Ізюму. Кажуть, корисно для здоров’я.

 

А от російські окупанти під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів. Ми знаємо, що з ними робити і обов’язково використаємо за призначенням - проти ворога".

 

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Теми: війнаСБУХарківська область
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