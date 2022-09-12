Лендліз від окупантів: СБУ показала арсенали зброї, яку ворог покинув в Ізюмі
Понеділок, 12 вересня 2022, 10:12
Служба безпеки України продемонструвала трофейну російську зброю зі звільненого Ізюма Харківської області.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Контрнаступ на Харківщині триває, за численними повідомленнями військових, ворог тікає, залишаючи по собі цілі арсенали боєприпасів. Захисники України обіцяють більше гарних новин.
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Дослівно СБУ: ""Наші захисники радять почати цей ранок з Ізюму. Кажуть, корисно для здоров’я.
А от російські окупанти під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів. Ми знаємо, що з ними робити і обов’язково використаємо за призначенням - проти ворога".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.
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- Міністерство оборони Росії визнало, що армія РФ відступає з Харківської області. На оприлюдненій росіянами карті в північній частині регіону вже не залишилося окупантів.
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