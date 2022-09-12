Лендліз від окупантів: СБУ показала арсенали зброї, яку ворог покинув в Ізюмі

Служба безпеки України продемонструвала трофейну російську зброю зі звільненого Ізюма Харківської області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Контрнаступ на Харківщині триває, за численними повідомленнями військових, ворог тікає, залишаючи по собі цілі арсенали боєприпасів. Захисники України обіцяють більше гарних новин.

Дослівно СБУ: ""Наші захисники радять почати цей ранок з Ізюму. Кажуть, корисно для здоров’я.

А от російські окупанти під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів. Ми знаємо, що з ними робити і обов’язково використаємо за призначенням - проти ворога".

Передісторія:

Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.

8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.

10 вересня стало відомо про звільнення Куп’янська та Ізюма.

Міністерство оборони Росії визнало, що армія РФ відступає з Харківської області. На оприлюдненій росіянами карті в північній частині регіону вже не залишилося окупантів.

Глава Харківської ОВА 11 вересня повідомив, що Сили оборони України деокупували понад 40 населених пунктів в області.