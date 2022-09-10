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Окупанти заявили, що пішли з Ізюма та інших населених пунктів, захисники показали відео: Ми в Ізюмі

Ірина БалачукСубота, 10 вересня 2022, 15:16
Окупанти заявили, що пішли з Ізюма та інших населених пунктів, захисники показали відео: Ми в Ізюмі
Російський окупант. Фото РИА Новости

Російські війська залишили місто Ізюм та деякі інші населені пункти в Харківській області.

Джерело: так званий "перший заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов у Telegram, видання РБК, 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook

Пряма мова Безсонова: "Так, із Ізюма пішли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку. Звичайно, це погано. Звичайно, це результат помилок високого командування. Але не потрібно шукати в цьому прихованих смислів. Справа не в договорняках і не в зраді. Просто, воюємо, як уміємо. На всіх рівнях. Десь краще, десь гірше.

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Головне – визнати помилки та зробити правильні висновки".

Деталі: РБК пише, що відхід із Ізюма підтвердили також військові кореспонденти Олександр Коц та Євген Піддубний. Останній назвав таке рішення командування вірним "за обставин, що склалися", за його словами, "оточення російського угруповання в Ізюмі було б катастрофою".

Коц додав, що окупанти також залишили Балаклію та Куп'янськ.

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Згодом 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада опублікувала відео українських захисників в Ізюмі.

Дослівно 25-а Січеславська бригада: "Десантники продовжують впевнено йти вперед звільняючи Харківщину від рашистів! Не зупиняємось, оксамитовий сезон для російської мразоти видався "жарким"! Горіть в пеклі, окупанти! Вірте в ЗСУ! Ми переможемо!" 

Водночас представник російського Міноборони на офіційному щоденному брифінгу жодним словом не обмовився про те, що окупантів вигнали з Балаклеї чи Ізюма.   

Що було раніше: 9 вересня росЗМІ повідомили, що російські загарбники оголосили "евакуацію" з окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти. Зазначалося, що "евакуація" проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука Харківської області.

Передісторія: 

Теми: ІзюмХарківська областьконтрнаступдеокупація
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