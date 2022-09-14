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Данілов: Світ нехтує загрозою від захоплення Запорізької АЕС

Валентина РоманенкоСереда, 14 вересня 2022, 13:17
Олексій Данілов. фото ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що візит МАГАТЕ на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію не приніс бажаних результатів: світ недооцінює ядерну терористичну загрозу РФ.

Джерело: Данілов в інтерв'ю Wirtualna Polska, переклад наданий Апаратом РНБО

Деталі: Журналісти запитали секретаря РНБО, чи змінив щось візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС, що мав місце минулого тижня.

Пряма мова: "Ні. Про покращення ситуації можна було б говорити, якби терористи забрали зброю, вибухівку та пішли з електростанції. Спочатку місія мала їхати в Енергодар через Росію, але ми протестували. Вона врешті проїхала Україною, але ми домовилися, що її супроводжуватимуть незалежні журналісти.

Зрештою пресу не допустили, а МАГАТЕ нічого не зробило. Вони повинні були наполягати на дотриманні цих домовленостей, тому що світ повинен мати інформацію з незалежних джерел. Світ нехтує загрозою, яку несе захоплення Запорізької АЕС.

Скільки зла й нещастя ще належить зробити росіянам, щоб світ нарешті це побачив? У 2008 році Росія забрала частину території Грузії, і всі не надали цьому значення. У 2014 році вона анексувала Крим, реакція була схожою. Через кілька місяців вона вбила 298 людей, які летіли в малайзійському Boeing 777. Це наслідки потурання терористам. Масштаби насильства зростають".

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Теми: війнаЗАЕСДаніловРНБО
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