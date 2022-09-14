Данилов: Мир пренебрегает угрозой, которую несет захват Запорожской АЭС

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что визит МАГАТЭ на захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию ​​не принес желаемых результатов: мир недооценивает ядерную террористическую угрозу РФ.

Источник: Данилов в интервью Wirtualna Polska, перевод предоставлен Аппаратом СНБО

Детали: Журналисты спросили секретаря СНБО, изменил ли что-то визит миссии Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС, имевший место на прошлой неделе.

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Прямая речь: "Нет. Об улучшении ситуации можно было бы говорить, если бы террористы забрали оружие, взрывчатку и ушли с электростанции. Сначала миссия должна была ехать в Энергодар через Россию, но мы протестовали. Она наконец проехала по Украине, но мы договорились, что ее будут сопровождать независимые журналисты.

В конце концов прессу не допустили, а МАГАТЭ ничего не сделало. Они должны были настаивать на соблюдении этих договоренностей, потому что мир должен иметь информацию из независимых источников. Мир пренебрегает угрозой, которую несет захват Запорожской АЭС.

Сколько зла и несчастья еще предстоит сделать россиянам, чтобы мир наконец-то это увидел? В 2008 году Россия забрала часть территории Грузии, и все не придали этому значения. В 2014 году она аннексировала Крым, реакция была похожей. Через несколько месяцев она убила 298 человек, летевших в малайзийском Boeing 777. Это последствия попустительства террористам. Масштабы насилия растут".

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Предыстория:

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. 5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу на станции, там должны были оставаться двое представителей организации.

6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет о визите в Энергодар и подтвердило, что Россия держит военный персонал и военную технику на территории Запорожской АЭС.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что россияне пытались давить на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время подготовки отчета по ЗАЭС.

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