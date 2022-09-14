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У Херсоні й деяких районах області зникала електрика – ЗМІ

Олена РощінаСереда, 14 вересня 2022, 14:31

У Херсоні та деяких районах Херсонської області в середу вдень зникла електроенергія.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів

Деталі: У Херсоні та деяких районах області зникла електроенергія, повідомили кореспонденти Суспільного близько 14:17. 

Перед цим у Херсонській області оголошувалася повітряна тривога.

Оновлення: За пів години світло знову з'явилося. 

Жителі міста розповідають, що електроенергію вимикають через день на одну-дві години.

За словами першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, ситуація з відключенням світла буде тривати постійно.

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"Окупанти щось роблять, перемикають, граються. І немає зараз якісного обслуговування", – прокоментував він.

Цьому передувало: 11 вересня електроенергія зникала в Харківській області та ще низці областей після того, як російська армія вдарила ракетами по Харківській ТЕЦ-5 і ще одному об'єкту під Харковом. 13 вересня у Харкові й області повторно зникало світло, бо вийшла з ладу резервна лінія.

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Теми: ХерсонХерсонська областьелектроенергія
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