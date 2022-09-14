У Херсоні й деяких районах області зникала електрика – ЗМІ
У Херсоні та деяких районах Херсонської області в середу вдень зникла електроенергія.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів
Деталі: У Херсоні та деяких районах області зникла електроенергія, повідомили кореспонденти Суспільного близько 14:17.
Перед цим у Херсонській області оголошувалася повітряна тривога.
Оновлення: За пів години світло знову з'явилося.
Жителі міста розповідають, що електроенергію вимикають через день на одну-дві години.
За словами першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, ситуація з відключенням світла буде тривати постійно.
"Окупанти щось роблять, перемикають, граються. І немає зараз якісного обслуговування", – прокоментував він.
Цьому передувало: 11 вересня електроенергія зникала в Харківській області та ще низці областей після того, як російська армія вдарила ракетами по Харківській ТЕЦ-5 і ще одному об'єкту під Харковом. 13 вересня у Харкові й області повторно зникало світло, бо вийшла з ладу резервна лінія.