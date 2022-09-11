Росіяни вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові і двох об’єктах біля міста – Подоляк

Росіяни у неділю завдали удару по найбільшій харківській ТЕЦ-5, а також по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом.

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter, заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно Подоляк: "Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою.

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Двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом".

Деталі: Разом з тим, Тимошенко повідомив, що без світла лишилася низка областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька.

За його словами, перебої зі світлом можуть бути по всій країні.

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Що передувало: У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також на Полтавщині й Сумщині.

Деякі міста та громади Дніпропетроської області також залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.