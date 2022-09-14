В Херсоне и некоторых районах области пропадало электричество – СМИ

В Херсоне и в некоторых районах Херсонской области в среду днем пропала электроэнергия.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на своих корреспондентов

Детали: В Херсоне и в некоторых районах области пропала электроэнергия, сообщили корреспонденты Общественного около 14:17.

До этого в Херсонской области объявлялась воздушная тревога.

Обновление: Через пол часа свет снова появился.

Жители города рассказывают, что электроэнергию отключают через день на один-два часа.

По словам первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, ситуация с отключением света будет продолжаться постоянно.

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"Оккупанты что-то делают, переключают, играют. И нет сейчас качественного обслуживания", – прокомментировал он.

Этому предшествовало: 11 сентября электроэнергия пропадала в Харьковской области и еще в ряде областей после того, как российская армия ударила ракетами по Харьковской ТЭЦ-5 и еще одному объекту под Харьковом. 13 сентября в Харькове и области повторно исчезал свет, потому что вышла из строя резервная линия.