Генерал США закликав світ підготуватися до розпаду Росії

Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес закликав починати готуватися до розпаду Росії з низки причин та зменшити геополітичні наслідки цього процесу.

Джерело: Ходжес у The Telegraph

Деталі: Він зазначив, що керівництво Росії переживає кризу довіри, а виявлені під час війни з Україною слабкості РФ, скоріше за все, призведуть до початку кінця. Крах країни, яка охоплює понад 120 етнічних груп, спочатку може бути поступовим, але швидко може перетворитися на дещо неконтрольоване.

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Пряма мова: "Якщо ми не підготуємося до такої можливості так, як ми не підготувалися до розпаду Радянського Союзу, це може створити величезну нестабільність у нашій геополітиці".

Більше деталей: Генерал Бен Ходжес додав, що є щонайменше три фактори, які можуть призвести до розпаду РФ.

По-перше, це падіння внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності Кремля. Російські чоловіки, колись спокушені розмірами зарплат в армії, наразі уникають масового вербування. Це загострило непропорційне вербування етнічних меншин із Чечні та інших країн у віддалених регіонах – груп, які найлегше використовувати як гарматне м’ясо. За словами генерала, якщо чеченці, наприклад, вирішать розв’язати ще одну війну за незалежність, то Путін не знайде військових ресурсів для боротьби з ними. Відсутність реакції з боку керівництва потягне за собою низку подібних повстань по країні.

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По-друге, російська економіка через втрату енергетичних ринків, які раніше компенсували відсутність сучасної промисловості в РФ, не зможе підтримувати населення у 144 млн.

Росія також робила ставку на експорт зброї, але жодна країна зараз не зацікавлена ​​у купівлі такої зброї: "навіть у Росії колодязь стоїцизму має свої межі".

Третій чинник – малонаселеність Росії відносно територій, якими володіє країна.

Пряма мова: "Ці цифри ускладнюють досягнення громадянської солідарності в найкращі часи, але зараз, коли метрополія перебуває у слабкій позиції, будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися.

У сукупності ці дилеми становлять дуже серйозний виклик для Заходу. Якщо ви зробите це неправильно, ми можемо зіткнутися з катастрофою. Наша неспроможність підготуватися до останнього розпаду Росії близько 30 років тому та внутрішніх проблем в РФ, ймовірно, призвели до президентства Путіна. Ми не можемо ризикувати бути неготовими вдруге".