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Генерал США призвал мир подготовиться к распаду России

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 15:10
ХОДЖЕС БЕН, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес призвал начинать готовиться к распаду России по ряду причин и  уменьшить геополитические последствия этого процесса.

Источник: Ходжес в The Telegraph

Детали: Он отметил, что руководство России переживает кризис доверия, а выявленные во время войны с Украиной слабости РФ, скорее всего, приведут к началу конца. Крах страны, которая охватывает более 120 этнических групп, сначала может быть постепенным, но вскоре может превратиться в нечто неконтролируемое.

Прямая речь: "Если мы не подготовимся к такой возможности, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может создать огромную нестабильность в нашей геополитике".

Больше деталей: Генерал Бен Ходжес добавил, что есть как минимум три фактора, которые могут привести к распаду РФ.

Во-первых, это падение внутреннего доверия к российской армии, традиционно являвшейся основой легитимности Кремля. Российские мужчины, когда-то обольщенные размерами зарплат в армии, избегают массовой вербовки. Это обострило непропорциональную вербовку этнических меньшинств из Чечни и других стран в отдаленных регионах – групп, которые легче всего использовать как пушечное мясо. По словам генерала, если чеченцы, например, решат развязать еще одну войну за независимость, Путин не найдет военных ресурсов для борьбы с ними. Отсутствие реакции со стороны руководства повлечет за собой ряд подобных восстаний по стране.

Во-вторых, российская экономика из-за потери энергетических рынков, ранее компенсировавших отсутствие современной промышленности в РФ, не сможет поддерживать население в 144 млн.

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Россия также делала ставку на экспорт оружия, но ни одна страна сейчас не заинтересована в покупке такого оружия: "даже в России колодец стоицизма имеет свои пределы".

Третий фактор – малонаселенность России относительно территорий, которыми располагает страна.

Прямая речь: "Эти цифры усложняют достижение гражданской солидарности в лучшие времена, но сейчас, когда метрополия находится в слабой позиции, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться.

В совокупности эти дилеммы составляют очень серьезный вызов Западу. Если вы сделаете это неправильно, мы можем столкнуться с крахом. Наша неспособность подготовиться к последнему распаду России около 30 лет назад и, как следствие внутренним проблемам в РФ, вероятно, привели к президентству Путина. Мы не можем рисковать быть неготовыми во второй раз".

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Темы: РосcияСШАмеждународная общественностьмеждународные отношения
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