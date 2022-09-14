Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генерал США призвал мир подготовиться к распаду России

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 15:10
Генерал США призвал мир подготовиться к распаду России
ХОДЖЕС БЕН, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес призвал начинать готовиться к распаду России по ряду причин и  уменьшить геополитические последствия этого процесса.

Источник: Ходжес в The Telegraph

Детали: Он отметил, что руководство России переживает кризис доверия, а выявленные во время войны с Украиной слабости РФ, скорее всего, приведут к началу конца. Крах страны, которая охватывает более 120 этнических групп, сначала может быть постепенным, но вскоре может превратиться в нечто неконтролируемое.

Реклама:

Прямая речь: "Если мы не подготовимся к такой возможности, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может создать огромную нестабильность в нашей геополитике".

Больше деталей: Генерал Бен Ходжес добавил, что есть как минимум три фактора, которые могут привести к распаду РФ.

Во-первых, это падение внутреннего доверия к российской армии, традиционно являвшейся основой легитимности Кремля. Российские мужчины, когда-то обольщенные размерами зарплат в армии, избегают массовой вербовки. Это обострило непропорциональную вербовку этнических меньшинств из Чечни и других стран в отдаленных регионах – групп, которые легче всего использовать как пушечное мясо. По словам генерала, если чеченцы, например, решат развязать еще одну войну за независимость, Путин не найдет военных ресурсов для борьбы с ними. Отсутствие реакции со стороны руководства повлечет за собой ряд подобных восстаний по стране.

ВИДЕО ДНЯ

Во-вторых, российская экономика из-за потери энергетических рынков, ранее компенсировавших отсутствие современной промышленности в РФ, не сможет поддерживать население в 144 млн.

Россия также делала ставку на экспорт оружия, но ни одна страна сейчас не заинтересована в покупке такого оружия: "даже в России колодец стоицизма имеет свои пределы".

Третий фактор – малонаселенность России относительно территорий, которыми располагает страна.

Прямая речь: "Эти цифры усложняют достижение гражданской солидарности в лучшие времена, но сейчас, когда метрополия находится в слабой позиции, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться.

В совокупности эти дилеммы составляют очень серьезный вызов Западу. Если вы сделаете это неправильно, мы можем столкнуться с крахом. Наша неспособность подготовиться к последнему распаду России около 30 лет назад и, как следствие внутренним проблемам в РФ, вероятно, привели к президентству Путина. Мы не можем рисковать быть неготовыми во второй раз".

Темы: РосcияСШАмеждународная общественностьмеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Росcия
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Арестованный Стрелков решил посоревноваться с Путиным за пост президента
РДК заявил, что совместно с СБУ атаковал самолеты в Курской области РФ
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: