Справа про розкрадання $500 тисяч: Міноборони прокоментувало обшуки у свого чиновника

У справі про розкрадання коштів під час закупівлі бронежилетів на суму 16,6 мільйона євро пройшли обшуки за місцем перебування посадовця Міноборони, який підписував контракт, у нього вилучили лише телефон і ноутбук.

Джерело: відповідь Міноборони на запит "Української правди"

Дослівно Міноборони: "Оскільки контракт на постачання бронежилетів, про який йдеться, був підписаний посадовою особою Міноборони, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 26 серпня слідчим Національної поліції було проведено обшук за місцем перебування зазначеної посадової особи.

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Під час обшуку було вилучено особистий телефон та ноутбук посадової особи".

Деталі: У Міноборони не називають прізвище посадовця, але УП питала саме про директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького.

У відповіді на запит наголосили, що "жодних грошових коштів під час обшуку знайдено не було та не вилучалося".

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Також у відомстві заявили, що "жодних повідомлень про підозру щодо вчинення кримінальних правопорушень посадовим особам Міноборони у даному кримінальному провадженні не здійснювалося" і що "жодних обшуків у Міністерстві оборони не проводилося".

У відомстві додали, що після встановлення факту порушення, Міноборони негайно вжило "передбачених контрактом заходів для захисту законних прав та інтересів". Зокрема, спрямувало відповідний позов до Арбітражу Торгово-промислової палати та отримало рішення на користь оборонного відомства.

Також зазначається, що Міноборони звернулося до суду у Турецькій Республіці, внаслідок чого було накладено арешт на банківські рахунки та активи компанії, яка не виконала контракт.

"Щодо цієї ситуації Міністерство оборони України перебуває у тісному контакті з Міністерством оборони Туреччини, Посольством України у Турецькій Республіці та Посольством Туреччини в Україні. Тривають юридичні процедури. Міністерство оборони надає всю необхідну інформацію слідчим Національної поліції та всіляко сприяє розслідуванню у даному кримінальному провадженні", – підсумували у Міноборони.

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