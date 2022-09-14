Дело о хищении $500 тысяч: Минобороны прокомментировало обыски у своего чиновника
По делу о хищении средств при закупке бронежилетов на сумму 16,6 миллиона евро прошли обыски по месту нахождения чиновника Минобороны, который подписывал контракт, у него изъяли только телефон и ноутбук.
Источник: ответ Минобороны на запрос "Украинской правды"
Дословно Минобороны: "Поскольку контракт на поставку бронежилетов, о котором идет речь, был подписан должностным лицом Минобороны, на основании постановления Печерского районного суда г. Киева 26 августа следователем Национальной полиции был проведен обыск по месту нахождения указанного должностного лица.
Во время обыска был изъят личный телефон и ноутбук должностного лица".
Детали: В Минобороны не называют фамилию чиновника, но УП спрашивала именно о директоре департамента госзакупок Минобороны Богдане Хмельницком.
В ответе на запрос подчеркнули, что "никакие денежные средства во время обыска найдены не были и не изымались".
Также в ведомстве заявили, что "никаких подозрений относительно совершения уголовных правонарушений должностным лицам Минобороны в данном уголовном производстве не сообщали" и что "никаких обысков в Министерстве обороны не проводилось".
В ведомстве добавили, что после установления факта нарушения Минобороны немедленно приняло "предусмотренные контрактом меры для защиты законных прав и интересов". В частности, направило соответствующий иск в Арбитраж Торгово-промышленной палаты и получило решение в пользу оборонного ведомства.
Также отмечается, что Минобороны обратилось в суд в Турецкой Республике, в результате чего был наложен арест на банковские счета и активы компании, не выполнившей контракт.
"В этой ситуации Министерство обороны Украины находится в тесном контакте с Министерством обороны Турции, Посольством Украины в Турецкой Республике и Посольством Турции в Украине. Продолжаются юридические процедуры. Министерство обороны предоставляет всю необходимую информацию следователям Национальной полиции и всячески способствует расследованию в данном уголовном производстве", – подытожили в Минобороны.
Предыстория:
- 31 августа источники УП сообщили, что одним из фигурантов дела о хищении 580 000 долларов средств Минобороны во время закупки военной амуниции, о котором полиция сообщила 30 августа, является директор Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны подполковник Богдан Хмельницкий.
- По словам собеседника издания, в конце августа полиция провела обыски по месту нахождения Хмельницкого – на съемной квартире друга чиновника Минобороны. По данным одного источника, в диване нашли деньги.
- Другой собеседник сообщил, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал еще в марте на общую сумму 3,8 млрд гривен.
- В министерстве на это сообщили, что 14 марта Минобороны заключило контракт на поставку бронежилетов с компанией из Турции на общую сумму 16 млн 656,3 тыс. евро. Компания нарушила обязательство по контракту. После установления факта нарушения Минобороны немедленно приняли предусмотренные контрактом меры по защите законных прав и интересов.
- А Нацполиция 13 июня начала уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 с. 190, ч.2 ст. 209 и ч. 3 ст. 358 УК Украины. По данным следствия, группа из трех граждан Украины путем злоупотребления доверием, используя оффшорные компании КНР и Королевства Бахрейн, предположительно присвоила 580 тысяч долларов при выполнении турецкой компанией указанного контракта с Минобороны.