Дело о хищении $500 тысяч: Минобороны прокомментировало обыски у своего чиновника

По делу о хищении средств при закупке бронежилетов на сумму 16,6 миллиона евро прошли обыски по месту нахождения чиновника Минобороны, который подписывал контракт, у него изъяли только телефон и ноутбук.

Источник: ответ Минобороны на запрос "Украинской правды"

Дословно Минобороны: "Поскольку контракт на поставку бронежилетов, о котором идет речь, был подписан должностным лицом Минобороны, на основании постановления Печерского районного суда г. Киева 26 августа следователем Национальной полиции был проведен обыск по месту нахождения указанного должностного лица.

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Во время обыска был изъят личный телефон и ноутбук должностного лица".

Детали: В Минобороны не называют фамилию чиновника, но УП спрашивала именно о директоре департамента госзакупок Минобороны Богдане Хмельницком.

В ответе на запрос подчеркнули, что "никакие денежные средства во время обыска найдены не были и не изымались".

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Также в ведомстве заявили, что "никаких подозрений относительно совершения уголовных правонарушений должностным лицам Минобороны в данном уголовном производстве не сообщали" и что "никаких обысков в Министерстве обороны не проводилось".

В ведомстве добавили, что после установления факта нарушения Минобороны немедленно приняло "предусмотренные контрактом меры для защиты законных прав и интересов". В частности, направило соответствующий иск в Арбитраж Торгово-промышленной палаты и получило решение в пользу оборонного ведомства.

Также отмечается, что Минобороны обратилось в суд в Турецкой Республике, в результате чего был наложен арест на банковские счета и активы компании, не выполнившей контракт.

"В этой ситуации Министерство обороны Украины находится в тесном контакте с Министерством обороны Турции, Посольством Украины в Турецкой Республике и Посольством Турции в Украине. Продолжаются юридические процедуры. Министерство обороны предоставляет всю необходимую информацию следователям Национальной полиции и всячески способствует расследованию в данном уголовном производстве", – подытожили в Минобороны.

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