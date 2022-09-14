Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна у секретаріаті Кабміну

Валентина РоманенкоСереда, 14 вересня 2022, 17:09
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ФОТО GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що викритому у секретаріаті уряду шпигуну на початку повномасштабного вторгнення зливали дезінформацію.

Джерело: Шмигаль на прес-конференції 14 вересня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наприкінці серпня його засудили до 12 років позбавлення волі, з конфіскацією майна та відшкодуванням усіх витрат на проживання у СІЗО. Це гідна "нагорода" за те, що ця людина наробила.

Він працював заступником секретного відділу та мав доступ до секретних документів. Протягом трьох років співпрацював із російським ФСБ, зливав їм матеріали, але СБУ вчасно виявила його діяльність".

Деталі: За словами прем'єра, зловмисник був не один, це була ціла мережа.

За словами Шмигаля, один із підозрюваних встиг втекти за кордон як біженець, і зараз проводяться дії щодо повернення його до країни.

Також низка шпигунів пішла на угоду зі слідством, і буде засуджена з легшими покараннями, сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Серед іншого прем'єр зазначив, що засуджений співробітник секретного відділу, який був затриманий на початку війни, передавав різні матеріали ворогові, але оскільки СБУ виявило його завчасно, досить довгий період проводилася спецоперація, коли йому передавалася інформація з дезінформацією.

"Через нього відбувалися вкидання росіянам, які, можливо, і дали можливість їх перемагати у перші дні війни і надалі", - запевнив Шмигаль.

Що передувало: Працівника секретаріату Кабінету міністрів України, який 15 років шпигував на користь Росії, з 2007-го по 2022-й з перервою у 5 років, було засуджено до 12 років позбавлення волі.

За даними BBC News Україна, ім'я засудженого - Василь Мехеда. Йго захисник подав апеляцію. Питання обміну свого клієнта адвокат не виключає.

Що ж до спільників-колег засудженого урядовця Кабміну, то видання припускало, що може йтися про затриманих у середині березня двох українських чиновників.

Це завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду Анатолій Бай та керівник відділу взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Віталій Гордина.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: шпигунствоСБУКабінет міністрів
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський назвав ще одну причину, "чому Росія програє"

Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП – речник президента

Контрнаступ на Харківщині: Данілов назвав співвідношення втрат ЗСУ і окупантів

Шольц: Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні

оновлено від 19:21, відеоОкупанти завдали удару по Кривому Рогу: пошкодили гідротехнічні споруди

Майже 400 населених пунктів за тиждень – Міноборони про контрнаступ на Харківщині

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

шпигунство
Шпигував за керівництвом СБУ: в Одесі затримали агента РФ
Двох співробітників мінекономіки Німеччини запідозрили у роботі на Росію - Die Zeit
У Варшаві засудили до 1,5 року в’язниці поляка, який зібрався шпигувати на користь Білорусі
Останні новини
05:54
Кулеба: єдиний шлях вирішення проблеми ЗАЕС – повне виведення російських військ і техніки
05:15
оновлено від 00.22Росіяни вдарили по Київському району Харкова
04:57
фотоУ Єревані – протести через заяви Пашиняна про нібито готовність до компромісу з Азербайджаном
04:18
Командування "Південь": ворог вигнав у Чорне море 5 великих десантних кораблів
03:29
ЗСУ знищили бомбардувальник і понад 30 одиниць техніки ворога – ОК "Південь"
02:58
Кулеба: РФ знову буде шантажувати світ голодом, вимагаючи поступок
02:35
Бачимо на деокупованій Харківщині докази геноциду проти українців – Зеленський
01:58
Зеленський назвав ще одну причину, "чому Росія програє"
01:37
Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП – речник президента
01:27
фотоЖоден бункер не захистить російських військових злочинців від покарання – Резніков
Усі новини...