Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна у секретаріаті Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що викритому у секретаріаті уряду шпигуну на початку повномасштабного вторгнення зливали дезінформацію.

Джерело: Шмигаль на прес-конференції 14 вересня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наприкінці серпня його засудили до 12 років позбавлення волі, з конфіскацією майна та відшкодуванням усіх витрат на проживання у СІЗО. Це гідна "нагорода" за те, що ця людина наробила.

Він працював заступником секретного відділу та мав доступ до секретних документів. Протягом трьох років співпрацював із російським ФСБ, зливав їм матеріали, але СБУ вчасно виявила його діяльність".

Деталі: За словами прем'єра, зловмисник був не один, це була ціла мережа.

За словами Шмигаля, один із підозрюваних встиг втекти за кордон як біженець, і зараз проводяться дії щодо повернення його до країни.

Також низка шпигунів пішла на угоду зі слідством, і буде засуджена з легшими покараннями, сказав він.

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Серед іншого прем'єр зазначив, що засуджений співробітник секретного відділу, який був затриманий на початку війни, передавав різні матеріали ворогові, але оскільки СБУ виявило його завчасно, досить довгий період проводилася спецоперація, коли йому передавалася інформація з дезінформацією.

"Через нього відбувалися вкидання росіянам, які, можливо, і дали можливість їх перемагати у перші дні війни і надалі", - запевнив Шмигаль.

Що передувало: Працівника секретаріату Кабінету міністрів України, який 15 років шпигував на користь Росії, з 2007-го по 2022-й з перервою у 5 років, було засуджено до 12 років позбавлення волі.

За даними BBC News Україна, ім'я засудженого - Василь Мехеда. Йго захисник подав апеляцію. Питання обміну свого клієнта адвокат не виключає.

Що ж до спільників-колег засудженого урядовця Кабміну, то видання припускало, що може йтися про затриманих у середині березня двох українських чиновників.

Це завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду Анатолій Бай та керівник відділу взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Віталій Гордина.