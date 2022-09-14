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Шмыгаль поведал детали разоблачения шпиона в секретариате Кабмина

Валентина РоманенкоСреда, 14 сентября 2022, 17:09
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ, ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что разоблаченному в секретариате правительства шпиону в начале полномасштабного вторжения сливали дезинформацию.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В конце августа его осудили к 12 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и возмещением всех затрат на проживание в СИЗО. Это достойная "награда" за то, что этот человек наделал.

Он работал заместителем секретного отдела и имел доступ к секретным документам. На протяжении трех лет сотрудничал с российским ФСБ, сливал им материалы, но СБУ вовремя выявила его деятельность".

Детали: По словам премьера, злоумышленник был не один, это была целая сеть.

По словам Шмыгаля, один из подозреваемых успел убежать за границу как беженец, и сейчас проводятся действия по возвращению его в страну.

Также ряд шпионов пошли на сделку со следствием, и будут осуждены с более легкими наказаниями, сказал он.

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Среди прочего, премьер отметил, что осужденный сотрудник секретного отдела, который был задержав в начале войны, передавал разные материалы врагу, но так как СБУ выявило его заблаговременно, достаточно длинный период проводилась спецоперация, когда ему передавалась информация с дезинформацией.

"Через него происходили вбросы россиянам, которые, возможно, и дали возможность их побеждать в первые дни войны и в дальнейшем", - заверил Шмыгаль.

Что предшествовало: Работник секретариата Кабинета министров Украины, который 15 лет шпионил в пользу России, с 2007-го по 2022-й с перерывом в 5 лет, был приговорен к 12 годам лишения свободы.

По данным BBC News Украина, имя осужденного – Василий Мехеда. Защитник Мехеды уже подал апелляцию. Вопрос обмена клиента адвокат не исключает.

Что касается сообщников-коллег осужденного чиновника Кабмина, то издание предполагает, что речь может идти о задержанных в середине марта двух украинских чиновниках.

Это заведующий отделом по деятельности органов юстиции в секретариате правительства Анатолий Бай и руководитель отдела взаимодействия с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины Виталий Гордина.

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Темы: шпионажСБУКабинет министров
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