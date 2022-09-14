Зеленский: Оккупанты попытались затопить Кривой Рог

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ракетными ударами по Кривому Рогу предприняли попытку затопить город.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Страна-террорист по-прежнему воюет против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог".

Детали: По словам Зеленского, все, что могут оккупанты – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи.

Он также обнародовал фото поврежденного сооружения.

В то же время президент выразил убеждение, что украинцев таким не сломать, а захватчиков будет ждать "справедливый ответ и возмездие".

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