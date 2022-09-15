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МЗС РФ заявило, що США перейдуть "червоні лінії", якщо дадуть Україні ракети великої дальності

"Українська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 14:12
МЗС РФ заявило, що США перейдуть червоні лінії, якщо дадуть Україні ракети великої дальності
Фото: Getty Images

В російському Міністерстві закордонних справ заявили, що якщо США надасть Україні ракети великої дальності, то це зробить їх "стороною конфлікту" і Росія буде "адекватно" на це реагувати.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретарку російського МЗС

Пряма мова: "Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, він перейде червону лінію і стане безпосередньою стороною конфлікту. Ми залишаємо за собою право захищати нашу територію всіма засобами, які нам доступні".

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Передісторія:

  • У вересні The Wall Street Journal повідомляв, що серед озброєння, прохання про яке Україна передала до Сполучених Штатів, є тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів – раніше Вашингтон відмовляв у наданні цього озброєння через ризик провокувати Росію.

Теми: СШАРосіязброя
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