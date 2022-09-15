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МИД РФ заявил, что США перейдут "красные линии", если дадут Украине ракеты большой дальности

"Украинская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 14:12
МИД РФ заявил, что США перейдут красные линии, если дадут Украине ракеты большой дальности
Фото: Getty Images

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что если США предоставит Украине ракеты большой дальности, это сделает их "стороной конфликта" и Россия будет "адекватно" на это реагировать.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", цитирующее пресс-секретарь российского МИД

Прямая речь: "Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами".

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Предыстория:

  • В сентябре The Wall Street Journal сообщал, что среди вооружения, просьба о котором Украина передала в Соединенные Штаты, есть тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров – ранее Вашингтон отказывал в предоставлении этого вооружения из-за риска провоцировать Россию.

Темы: СШАРосcияоружие
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