Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД РФ заявил, что США перейдут "красные линии", если дадут Украине ракеты большой дальности

"Украинская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 14:12
Фото: Getty Images

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что если США предоставит Украине ракеты большой дальности, это сделает их "стороной конфликта" и Россия будет "адекватно" на это реагировать.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", цитирующее пресс-секретарь российского МИД

Прямая речь: "Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами".

Предыстория:

  • В сентябре The Wall Street Journal сообщал, что среди вооружения, просьба о котором Украина передала в Соединенные Штаты, есть тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров – ранее Вашингтон отказывал в предоставлении этого вооружения из-за риска провоцировать Россию.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАРосcияоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Папа Римский: Помогать Украине оружием – морально приемлемо

фотоВ Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел – полиция

"Схемы" нашли российский паспорт у судьи Верховного суда

Тайра рассказала Хельсинкской комиссии в США об ужасах плена

Украина, Молдова и Румыния запускают новый трехсторонний формат взаимодействия

МАГАТЭ требует от России вывести войска из ЗАЭС – резолюция

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

США
США усиливают давление на Турцию из-за санкций против РФ – FT
Казахстан консультируется с США и Еврокомиссией, чтобы не попасть под антироссийские санкции
Белый дом обсуждает с Конгрессом санкции против России, аналогичные объявлению ее спонсором терроризма
Последние новости
03:44
Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $600 млн
03:15
ВСУ нанесли более 330 ударов по районам сосредоточения врага – командование "Юг"
02:34
фотоВ ДТП с военным автомобилем – четверо погибших
01:42
Белый дом обеспокоен "слаженностью позиций Китая и России"
01:10
Над Одесщиной ПВО сбила вражескую крылатую ракету – спикер ОВА
00:52
В парламенте Франции требуют ввести декретный отпуск для депутатов
00:23
Киевское "Динамо" потерпело второе поражение в Лиге Европы
00:12
Зеленский поговорил с премьером Канады о том, как сломать планы РФ
23:54
Зеленский прокомментировал массовое захоронение в Изюме: Хотим, чтобы мир знал
23:42
Пригожин о вербовке заключенных на войну в Украине: Либо зэки, либо ваши дети
Все новости...