МИД РФ заявил, что США перейдут "красные линии", если дадут Украине ракеты большой дальности

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что если США предоставит Украине ракеты большой дальности, это сделает их "стороной конфликта" и Россия будет "адекватно" на это реагировать.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", цитирующее пресс-секретарь российского МИД

Прямая речь: "Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами".

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