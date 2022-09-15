Росіяни перед відступом залишили без газу 5 тисяч жителів Балаклії – ОВА

Росіяни зруйнували будівлю АТ "Харківгаз" у Балаклії, через що близько 5 тисяч місцевих жителів залишилися без газу – українські комунальні служби працюють над відновленням газопостачання.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "В м. Балаклія Ізюмського району окупанти зруйнували будівлю АТ "Харківгаз" та викрали майже увесь спеціалізований автотранспорт. Внаслідок цього майже 5 тисяч людей залишилися без газу. Але ми все відновимо".

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Деталі: Голова ОВА додав, що загалом в Ізюмському районі до ремонту газових мереж залучається більше 200 спеціалістів і до 30 одиниць техніки.

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У Чугуївському районі працюватиме близько 100 газовиків і 20 одиниць техніки. В разі необхідності в "Харківгазі" готові долучити додаткових спеціалістів, в тому числі з інших областей.

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Нагадаємо: Перебуваючи на Харківщині Володимир Зеленський заявив, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.