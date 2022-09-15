Россияне перед отступлением оставили без газа 5 тысяч жителей Балаклеи – ОВА

Россияне разрушили здание АО "Харьковгаз" в Балаклее, из-за чего около 5 тысяч местных жителей остались без газа – украинские коммунальные службы работают над восстановлением газоснабжения.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В г. Балаклея Изюмского района оккупанты разрушили здание АО "Харьковгаз" и угнали почти весь специализированный автотранспорт. В результате почти 5 тысяч человек остались без газа. Но мы все восстановим".

Детали: Глава ОВА добавил, что в Изюмском районе к ремонту газовых сетей привлекается более 200 специалистов и до 30 единиц техники.

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В Чугуевском районе будут работать около 100 газовиков и 20 единиц техники. В случае необходимости в "Харьковгазе" готовы приобщить дополнительных специалистов, в том числе из других областей.

Напомним: Находясь в Харьковской области Владимир Зеленский заявил, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.