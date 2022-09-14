Росіяни питали: "Куди тікати?". Перші кадри зі звільненої Балаклії 

8 вересня назва 27-тисячного міста Балаклія облетіла всі українські та зарубіжні ЗМІ.



Населений пункт, що донедавна був відомий хіба вибухами на військових складах у 2017-му році, став першим офіційно звільненим з-під російської окупації в Харківській області.

Першим містом, на прикладі якого українська армія показала Росії та світу: Україна йде у контрнаступ, а українські військові повертають синьо-жовті прапори до українських міст.

Саме в Балаклії українські військові записали одне з найщемкіших відео цієї війни, коли під здертим російським бігбордом проступили слова Тараса Шевченка: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає".

Пам'ятник Тарасу Шевченку на центральній площі Балаклії всі фото: Дмитро Ларін

Місто прожило пліч-о-пліч з бурятами, ДНРівцями, ЛНРівцями пів року. Міський голова разом із сім'єю ще навесні втік у Росію.

Усі ці пів року в місті не припинялися обстріли – зараз про них нагадують пробиті мінами будинки, розтрощений торговий центр навпроти міськради та всипані битим склом вулиці.

У Балаклії немає газу, води та світла. Нещодавно з'явився зв'язок і, відповідно, мобільний інтернет.

Місцеві, в яких журналісти "УП" розпитували про життя в окупації, цікавилися, чи звільнила українська армія Куп'янськ, а після позитивної відповіді уточнювали: "А Херсон?". Інші розпитували, чи сильно від війни постраждав Київ.

Про завмирання часу в Балаклії також свідчать тутешні бігборди: на них, як і на Донеччині та Луганщині, й досі висять новорічні та різдвяні привітання.

Усі шість місяців окупації в місті ходили гривні, а незадовго до деокупації в обігу з'явилися рублі.

Місцеві мешканці Балаклії на центральній площі

Контрнаступ української армії, як розповідають мешканці Балаклії, застав окупантів зненацька. Вони буквально розбігалися в різні сторони й зі страхом в очах питали місцевих: "А куди нам тікати?".

Наразі в місті працюють військові та правоохоронці, які збирають інформацію про всіх, хто допомагав окупаційному режиму.

Журналісти "УП" приїхали в Балаклію на шостий день після її звільнення.

Цього дня в місті вкотре видавали гуманітарну допомогу (і не на всіх її вистачало) та розгрібали залишки старих прильотів.

Волонтери роздають гуманітарну допомогу місцевим жителям Балаклії

Буквально за 10 хвилин пішки від міськради поліцейські викопали з тимчасових могил тіла двох цивільних чоловіків. За попередньою інформацією, росіяни розстріляли їх на своєму блокпосту 6 вересня.

Остання подія нагадує, що звільнення територій відкриває світові правду про злочини окупантів проти мирного населення.

Як виглядає звільнена Балаклія та її жителі, які, попри все, чекали на повернення української армії – у репортажі "Української правди".

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП