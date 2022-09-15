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У Росії покарали депутатів, які пропонували скинути Путіна

Альона Мазуренко Четвер, 15 вересня 2022, 16:01
У Росії покарали депутатів, які пропонували скинути Путіна
Путін, ФОТО: GETTY

Російський суд оштрафував депутатів муніципальної ради округу "Смольнинське" за "дискредитацію" російської армії. Ці депутати раніше закликали звинуватити президента РФ Володимира Путіна у держзраді.

Джерело: Meduza

Деталі: Зазначається, що п'ять депутатів отримали штрафи у розмірі від 44 до 47 тисяч рублів.

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8 вересня петербурзькі депутати закликали Держдуму висунути звинувачення у держзраді проти президента Росії Володимира Путіна, щоб скинути його з посади.

За це поліція склала на муніципальних депутатів протоколи про "дискредитацію" ЗС РФ.

Крім того, 13 вересня Смольнінський районний суд Петербурга визнав, що муніципальна рада не проводила засідань і на цій підставі може бути розпущена.

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Що передувало: 8 вересня стало відомо, що петербурзькі муніципальні депутати округу "Смольнінське" планують найближчими днями направити до Держдуми звернення з пропозицією звинуватити президента Росії Володимира Путіна у держзраді через війну в Україні.

Депутат Дмитро Палюга опублікував відповідне звернення у Twitter і зазначив, що "рішення підтримало більшість присутніх депутатів".

Проте станом на вечір 9 вересня на сайті муніципальних зборів "Смольнінське" опубліковано заяву голови округу про те, що тільки він може скликати засідання ради депутатів і що у зборах 7 вересня брали участь лише 8 депутатів МО "Смольнінське" з 20, тому вони не мають права приймати рішення.

Також рада депутатів Ломоносівського муніципального округу в Москві звернулася до Володимира Путіна з проханням про складання повноважень президента РФ.

Теми: РосіяПутін
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