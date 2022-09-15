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В России наказали депутатов, которые предлагали свергнуть Путина

Алена МазуренкоЧетверг, 15 сентября 2022, 16:01
Путин, ФОТО: GETTY

Российский суд оштрафовал депутатов муниципального совета округа "Смольнинское" за "дискредитацию" российской армии. Эти депутаты ранее призывали обвинить президента РФ Владимира Путина в госизмене.

Источник: Meduza

Детали: Отмечается, что пять депутатов получили штрафы в размере от 44 до 47 тысяч рублей.

8 сентября петербургские депутаты призвали Госдуму выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина, чтобы отрешить его от должности.

За это полиция составила на муниципальных депутатов протоколы о "дискредитации" ВС РФ.

Кроме того, 13 сентября Смольнинский районный суд Петербурга признал, что муниципальный совет не проводил заседаний и на этом основании может быть распущен.

Что предшествовало: 8 сентября стало известно, что петербургские муниципальные депутаты округа "Смольнинское" планируют в ближайшие дни направить в Госдуму обращение с предложением обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за войны в Украине.

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Депутат Дмитрий Палюга опубликовал соответствующее обращение в Twitter и отметил, что "решение поддержало большинство присутствующих депутатов".

Однако по состоянию на вечер 9 сентября на сайте муниципального собрания "Смольнинское" опубликовано заявление главы округа о том, что только он может созывать заседания совета депутатов и что в собрании 7 сентября принимали участие только 8 депутатов МО "Смольнинское" из 20, поэтому они неправомочны принимать решения.

Также Совет депутатов Ломоносовского муниципального округа в Москве обратился к Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий президента РФ.

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Темы: РосcияПутин
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