Зеленський на обіді з головою Єврокомісії пригощав кавунами з деокупованої Херсонщини

Президент Володимир Зеленський на обіді з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пригощав кавунами і динями з деокупованих територій Херсонщини.

Джерело: посол ЄС Матті Маасікас у Twitter

Пряма мова Маасікаса: "І слинка тече, і очі сльозяться. Зеленський на обіді з Урсулою фон дер Ляєн пригощав динями і кавунами з деокупованих територій Херсонської області".

Деталі: Посол також виклав фото тарілки з українськими смаколиками і невеликою карткою з інформацією про звільнені території Херсонщини і кавуни.

Both mouthwatering and eyewatering. @ZelenskyyUa offers melons and watermelons from recently de-occupied villages in the Kherson region at lunch with @vonderleyen. pic.twitter.com/FPqbYXd0AX