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Зеленський на обіді з головою Єврокомісії пригощав кавунами з деокупованої Херсонщини

Ірина БалачукЧетвер, 15 вересня 2022, 17:14
Зеленський на обіді з головою Єврокомісії пригощав кавунами з деокупованої Херсонщини
Фото pixabay.com

Президент Володимир Зеленський на обіді з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пригощав кавунами і динями з деокупованих територій Херсонщини.

Джерело: посол ЄС Матті Маасікас у Twitter

Пряма мова Маасікаса: "І слинка тече, і очі сльозяться. Зеленський на обіді з Урсулою фон дер Ляєн пригощав динями і кавунами з деокупованих територій Херсонської області".

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Деталі: Посол також виклав фото тарілки з українськими смаколиками і невеликою карткою з інформацією про звільнені території Херсонщини і кавуни. 

У листівці йдеться про те, що завдяки мужності українських воїнів і старанно спланованим контрнаступальним діям вдалося звільнили 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Миролюбівку і Сухий Ставок. А також про те, що Херсонщина відома своїми кавунами.

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"Сьогодні ми хочемо пригостити вас кавунами і динями, вирощеними у нещодавно звільнених селах", – йдеться в листівці.

Передісторія: 

Теми: ЗеленськийХерсонська областьдеокупаціяЄврокомісія
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