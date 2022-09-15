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Зеленский на обеде с главой Еврокомиссии угощал арбузами из деоккупированной Херсонщины

Ирина БалачукЧетверг, 15 сентября 2022, 17:14
Фото pixabay.com

Президент Владимир Зеленский на обеде с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен угощал арбузами и дынями с деоккупированных территорий Херсонщины.

Источник: посол ЕС Матти Маасикас в Twitter

Прямая речь Маасикаса: "И слюнка течет, и глаза слезятся. Зеленский на обеде с Урсулой фон дер Ляен угощал дынями и арбузами с деоккупированных территорий Херсонской области".

Детали: Посол также выложил фото тарелки с украинскими вкусностями и небольшой карточкой с информацией об освобожденных территориях Херсонщины и арбузах.

В листовке говорится, что благодаря мужеству украинских воинов и тщательно спланированным контрнаступательным действиям удалось освободить 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Миролюбовку и Сухой Ставок. А также о том, что Херсонщина известна своими арбузами.

"Сегодня мы хотим угостить вас арбузами и дынями, выращенными в недавно освобожденных селах", – говорится в листовке.

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Темы: ЗеленскийХерсонская областьдеоккупацияЕврокомиссия
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