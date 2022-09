Зеленский на обеде с главой Еврокомиссии угощал арбузами из деоккупированной Херсонщины

Президент Владимир Зеленский на обеде с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен угощал арбузами и дынями с деоккупированных территорий Херсонщины.

Источник: посол ЕС Матти Маасикас в Twitter

Прямая речь Маасикаса: "И слюнка течет, и глаза слезятся. Зеленский на обеде с Урсулой фон дер Ляен угощал дынями и арбузами с деоккупированных территорий Херсонской области".

Детали: Посол также выложил фото тарелки с украинскими вкусностями и небольшой карточкой с информацией об освобожденных территориях Херсонщины и арбузах.

Both mouthwatering and eyewatering. @ZelenskyyUa offers melons and watermelons from recently de-occupied villages in the Kherson region at lunch with @vonderleyen. pic.twitter.com/FPqbYXd0AX