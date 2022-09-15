Зеленский на обеде с главой Еврокомиссии угощал арбузами из деоккупированной Херсонщины
Президент Владимир Зеленский на обеде с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен угощал арбузами и дынями с деоккупированных территорий Херсонщины.
Источник: посол ЕС Матти Маасикас в Twitter
Прямая речь Маасикаса: "И слюнка течет, и глаза слезятся. Зеленский на обеде с Урсулой фон дер Ляен угощал дынями и арбузами с деоккупированных территорий Херсонской области".
Детали: Посол также выложил фото тарелки с украинскими вкусностями и небольшой карточкой с информацией об освобожденных территориях Херсонщины и арбузах.
Both mouthwatering and eyewatering. @ZelenskyyUa offers melons and watermelons from recently de-occupied villages in the Kherson region at lunch with @vonderleyen. pic.twitter.com/FPqbYXd0AX— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 15, 2022
В листовке говорится, что благодаря мужеству украинских воинов и тщательно спланированным контрнаступательным действиям удалось освободить 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Миролюбовку и Сухой Ставок. А также о том, что Херсонщина известна своими арбузами.
"Сегодня мы хотим угостить вас арбузами и дынями, выращенными в недавно освобожденных селах", – говорится в листовке.
Предыстория:
- 15 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев.