Колишнім нардепам-втікачам, Царьову та Олійнику, повідомлено про підозру у держзраді

Колишнім народним депутатам від "Партії регіонів", Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, які втекли до Москви, а також так званій "міністерці закордонних справ ДНР" Наталії Ніконоровій повідомлено про підозру у державній зраді.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а від початку російської агресії у 2014 році переховувалися від українського правосуддя".

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Деталі: Встановлено, що з початку російської агресії зрадники разом з загарбниками незаконно вторглися до України та прибули на Київщину для допомоги у встановленні окупаційного режиму.

У селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для пропагандистських ЗМІ, в яких дискредитували українську владу, виправдовували російське вторгнення, пропагували ідеї "руського міра" тощо.

Вони також схиляли місцевих парафіян переходити на сторону ворога під час богослужінь у церкві - закликали визнати окупаційну владу країни-агресора та правомірними дії окупантів.

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Крім того, зрадники неодноразово відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, де окупанти катували українців, у тому числі, полонених, а сам соціальний об’єкт перетворили на вогневу позицію.

Що було раніше: У травні Шевченківський райсуд Києва заочно засудив колишнього народного депутата й колишнього кандидата у президенти України Олега Царьова до 12 років позбавлення волі з позбавленням першого рангу держслужбовця і права обіймати владні посади на 3 роки.