Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Колишнім нардепам-втікачам, Царьову та Олійнику, повідомлено про підозру у держзраді

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 вересня 2022, 17:19
Колишнім нардепам-втікачам, Царьову та Олійнику, повідомлено про підозру у держзраді
ОЛЕГ ЦАРЬОВ НА КИЇВЩИНІ, 15.03.22, СКРИНШОТ

Колишнім народним депутатам від "Партії регіонів", Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, які втекли до Москви, а також так званій "міністерці закордонних справ ДНР" Наталії Ніконоровій повідомлено про підозру у державній зраді.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а від початку російської агресії у 2014 році переховувалися від українського правосуддя".

Реклама:
 

Деталі: Встановлено, що з початку російської агресії зрадники разом з загарбниками незаконно вторглися до України та прибули на Київщину для допомоги у встановленні окупаційного режиму.

У селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для пропагандистських ЗМІ, в яких дискредитували українську владу, виправдовували російське вторгнення, пропагували ідеї "руського міра" тощо.

Вони також схиляли місцевих парафіян переходити на сторону ворога під час богослужінь у церкві - закликали визнати окупаційну владу країни-агресора та правомірними дії окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, зрадники неодноразово відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, де окупанти катували українців, у тому числі, полонених, а сам соціальний об’єкт перетворили на вогневу позицію.

Що було раніше: У травні Шевченківський райсуд Києва заочно засудив колишнього народного депутата й колишнього кандидата у президенти України Олега Царьова до 12 років позбавлення волі з позбавленням першого рангу держслужбовця і права обіймати владні посади на 3 роки.

Теми: ЦарьовОлійниквійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Царьов
Колаборанти, зрадники, поплічники Росії: на кого Україна досі не наклала санкції для конфіскації активів
Царьова позбавили почесної грамоти Кабміну
Екснардеп-зрадник Царьов визнав, що Росія "втратила" Україну
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: