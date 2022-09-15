Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Колишнім нардепам-втікачам, Царьову та Олійнику, повідомлено про підозру у держзраді

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 вересня 2022, 17:19
ОЛЕГ ЦАРЬОВ НА КИЇВЩИНІ, 15.03.22, СКРИНШОТ

Колишнім народним депутатам від "Партії регіонів", Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, які втекли до Москви, а також так званій "міністерці закордонних справ ДНР" Наталії Ніконоровій повідомлено про підозру у державній зраді.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а від початку російської агресії у 2014 році переховувалися від українського правосуддя".

 

Деталі: Встановлено, що з початку російської агресії зрадники разом з загарбниками незаконно вторглися до України та прибули на Київщину для допомоги у встановленні окупаційного режиму.

У селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для пропагандистських ЗМІ, в яких дискредитували українську владу, виправдовували російське вторгнення, пропагували ідеї "руського міра" тощо.

Вони також схиляли місцевих парафіян переходити на сторону ворога під час богослужінь у церкві - закликали визнати окупаційну владу країни-агресора та правомірними дії окупантів.

Крім того, зрадники неодноразово відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, де окупанти катували українців, у тому числі, полонених, а сам соціальний об’єкт перетворили на вогневу позицію.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У травні Шевченківський райсуд Києва заочно засудив колишнього народного депутата й колишнього кандидата у президенти України Олега Царьова до 12 років позбавлення волі з позбавленням першого рангу держслужбовця і права обіймати владні посади на 3 роки.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЦарьовОлійниквійнаУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

фотоУ ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих

Папа Римський: Допомагати Україні зброєю – морально прийнятно

фотоВ Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл – поліція

"Схеми" знайшли російський паспорт у судді Верховного суду

Тайра розповіла Гельсінській комісії у США про жахіття полону

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Царьов
СБУ затримала брата Царьова на спробі організувати диверсії
Царьова засудили до 12 років в’язниці, але йому світить і довічне
Царьову "прилетіли" нові підозри і загрожує довічне ув'язнення
Останні новини
07:11
ЗСУ уразили 13 опорних пунктів ворога – зведення
06:44
ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку
05:53
Росія готує на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором" – військові
05:10
Ворог вдарив по п’яти громадах Сумщини
04:20
оновленоЗагарбники вдарили по двох районах Харкова
03:44
Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн
03:15
ЗСУ завдали понад 330 ударів по районах зосередження ворога – командування "Південь"
02:34
фотоУ ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих
01:42
Білий дім стурбований "злагодженістю позицій Китаю і Росії"
01:10
Над Одещиною ППО збила ворожу крилату ракету – речник ОВА
Усі новини...