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В Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ

Станислав ПогориловЧетверг, 15 сентября 2022, 19:46
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Кассационный админсуд отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", таким образом деятельность этой пророссийской политсилы окончательно запрещена в нашей стране.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Решение о запрете "ОПЗЖ" является окончательным и не подлежит обжалованию, а привлечение к ответственности членов партии, которые вредили интересам Украины, продолжается".

Детали: В СБУ напоминают, что решение о запрете функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Что предшествовало: В июне Восьмой апелляционный административный суд 20 июня удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Темы: ОПЗЖсудвойна
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