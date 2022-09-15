Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Харківщини: 12 людей поранено, у тому числі 2 дитини

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 вересня 2022, 22:44
Фото: ДСНС у Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу внаслідок обстрілів окупантів було поранено 12 людей, у тому числі 2 дитини, найбільше людей постраждало у Куп’янському районі.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні протягом усього дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківщини. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі".

Деталі: За його словами, попередньо в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Ще 1 поранена жінка в Ізюмському районі, та 1 – в Харківському. Всі постраждалі шпиталізовані.

Що було раніше

  •  У четвер росіяни знову вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.
  • Крім того, ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Під час вибухів по всій території України, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.
  • Повідомлялось, що росіяни нанесли ракетні удари по інфраструктурних об’єктах у Петрівській громаді Кіровоградської області.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьвійнажертвиУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоВ окупованому Херсоні лунають вибухи: росЗМІ повідомляють про удар по "адміністрації"

фотоЛідер Китаю пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на спільному саміті – ЗМІ

фотоЗатримали "начальника міліції" Балаклії, який тікав від ЗСУ

НАБУ розшукує Деркача, якого завербували росіяни

Німеччина націоналізує активи "Роснефти"

Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $600 млн

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Харківська область
В Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл – поліція
На звільненій Харківщині виявили катівні окупантів – МВС
Військових РФ не попередили про "перегрупування" на Харківщині – ГУР
Останні новини
12:11
Казахстан змінив Конституцію: столиця знову Астана, а президента можна обрати лише на 1 термін
12:00
Світовий банк планує виділити Україні мільярд доларів додаткової підтримки
11:56
Навчаються у коридорах: Маріупольська міська рада показала відео зі школи в окупації
11:56
Кабмін погодив ідею карати держслужбовців за нав'язування паспорта РФ
11:55
В Україні триває збирання зернових: скільки намолотили на середину вересня
11:54
Окупанти втікають через Дніпро на вкрадених моторках – ГУР
11:49
Українка вивозила за кордон коштів і майна на 50 млн, а податки не сплатила - БЕБ
11:38
фотоВ окупованому Херсоні лунають вибухи: росЗМІ повідомляють про удар по "адміністрації"
11:22
У МЗС Чехії виявили "крота", що передавав секретну інформацію розвідці РФ
11:15
фотоЛідер Китаю пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на спільному саміті – ЗМІ
Усі новини...