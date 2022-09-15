Обстріли Харківщини: 12 людей поранено, у тому числі 2 дитини

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу внаслідок обстрілів окупантів було поранено 12 людей, у тому числі 2 дитини, найбільше людей постраждало у Куп’янському районі.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні протягом усього дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківщини. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі".

Деталі: За його словами, попередньо в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Ще 1 поранена жінка в Ізюмському районі, та 1 – в Харківському. Всі постраждалі шпиталізовані.

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