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Обстріли Харківщини: 12 людей поранено, у тому числі 2 дитини

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 вересня 2022, 22:44
Обстріли Харківщини: 12 людей поранено, у тому числі 2 дитини
Фото: ДСНС у Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу внаслідок обстрілів окупантів було поранено 12 людей, у тому числі 2 дитини, найбільше людей постраждало у Куп’янському районі.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні протягом усього дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківщини. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі".

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Деталі: За його словами, попередньо в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Ще 1 поранена жінка в Ізюмському районі, та 1 – в Харківському. Всі постраждалі шпиталізовані.

Що було раніше

  •  У четвер росіяни знову вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.
  • Крім того, ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Під час вибухів по всій території України, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.
  • Повідомлялось, що росіяни нанесли ракетні удари по інфраструктурних об’єктах у Петрівській громаді Кіровоградської області.

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Теми: Харківська областьвійнажертвиУкраїна
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