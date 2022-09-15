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Обстрелы Харьковщины: 12 человек ранены, в том числе 2 ребенка

Станислав ПогориловЧетверг, 15 сентября 2022, 22:44
Фото: ГСЧС в Харьковской области

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов оккупантов были ранены 12 человек, в том числе 2 ребенка, больше всего пострадавших в Купянском районе.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Сегодня в течение всего дня враг терроризирует население освобожденных районов Харьковщины. Обстреливаются населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Есть разрушенные жилые дома и пострадавшие".

Детали: По его словам, предварительно в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе 2 детей 12 и 13 лет. Еще одна раненая женщина в Изюмском районе, и одна – в Харьковском. Все пострадавшие госпитализированы.

Что предшествовало: 

  • В четверг россияне снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.
  • Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена ​​воздушная тревога.
  • Сообщалось, что россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Петровской общине Кировоградской области.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвыУкраина
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