Обстрелы Харьковщины: 12 человек ранены, в том числе 2 ребенка

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов оккупантов были ранены 12 человек, в том числе 2 ребенка, больше всего пострадавших в Купянском районе.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Сегодня в течение всего дня враг терроризирует население освобожденных районов Харьковщины. Обстреливаются населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Есть разрушенные жилые дома и пострадавшие".

Детали: По его словам, предварительно в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе 2 детей 12 и 13 лет. Еще одна раненая женщина в Изюмском районе, и одна – в Харьковском. Все пострадавшие госпитализированы.

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