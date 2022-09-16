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Розвідка Британії назвала найгостріші проблеми РФ з укомплектування підрозділів в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 08:47

Росія змушена вербувати ув’язнених та прискорювати навчання курсантів, оскільки має дві гострі нестачі для укомплектування своїх бойових частин в Україні. 

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

У зведенні відзначається, що пов'язана з Кремлем російська приватна військова компанія "Вагнера" проводить кампанію з вербування російських ув'язнених для служби в Україні як мінімум із липня. Ув'язненим пропонується пом'якшення вироку і грошове заохочення.

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Нещодавно опубліковане відео, швидше за все, показує, як власник "Вагнера" Євгеній Пригожин робить пропозицію про вербування ув'язнених. У ролику Пригожин наголошує, що шукає лише "бійців для штурмових частин".

Окремо російські військові академії скорочують курси навчання та переносять терміни випуску курсантів. Майже напевне це відбувається для того, щоб курсанти могли бути направлені для підтримки операції в Україні. 

"Проблема російської людської сили стає дедалі гострішою. Прискорення навчання курсантів та потреба "Вагнера" у штурмових загонах дозволяють припустити, що дві з найгостріших "нестач" під час кризи укомплектування збройних сил, ймовірно, пов'язані з бойовою піхотою та молодшими командирами", - йдеться в огляді.

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Напередодні у британському відомстві розповіли, що російські сили значною мірою виведені з району на захід від річки Оскіл у Харківській області та багато підрозділів відступили, покинувши цінну техніку.

Теми: Росіявійнарозвідка
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