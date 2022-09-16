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Разведка Британии назвала острейшие проблемы РФ по укомплектованию подразделений в Украине

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 08:47

Россия вынуждена вербовать заключенных и ускорять обучение курсантов, поскольку имеет две острые недостачи для укомплектования своих боевых частей в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в пятницу, сообщает "Европейская правда".

В сводке отмечается, что связанная с Кремлем российская частная военная компания "Вагнера" ​​проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора и денежное поощрение. 

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Недавно опубликованное видео, скорее всего, показывает, как владелец "Вагнера" ​​Евгений Пригожин делает предложение о вербовке заключенных. В ролике Пригожин отмечает, что ищет только "бойцов для штурмовых частей".

Отдельно русские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов. Наверняка это происходит для того, чтобы курсанты могли быть направлены для поддержки операции в Украине.

"Проблема российской человеческой силы становится все острее. Ускорение обучения курсантов и потребность "Вагнера" ​​в штурмовых отрядах позволяют предположить, что два из самых острых "недостатков" во время кризиса укомплектования вооруженных сил, вероятно, связаны с боевой пехотой и младшими командирами" - говорится в обзоре.

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Накануне в британском ведомстве рассказали, что российские силы в значительной степени выведены из района к западу от реки Оскол в Харьковской области и многие подразделения отступили, оставив ценную технику.

Темы: Росcиявойнаразведка
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