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Кабмін погодив ідею карати держслужбовців за нав'язування паспорта РФ

Олена РощінаП'ятниця, 16 вересня 2022, 11:56
Кабмін погодив ідею карати держслужбовців за нав'язування паспорта РФ
Ірина Верещук, фото з Facebook

Українські міністри погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність для державних службовців за отримання паспорта Російської Федерації та схиляння громадян України на окупованих територіях прийняти російське громадянство.

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Пряма мова: "Сьогодні на урядовій нараді погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.

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На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому, ми маємо реагувати шляхом посилення кримінального законодавства.

До слова, такий закон варто було б прийняти ще у 2014".

Деталі: Верещук уточнила суть законодавчої ініціативи: 

ВІДЕО ДНЯ
  1. Якщо держслужбовець отримав ворожий паспорт, то отримає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
  2. За пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
  3. Примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
  4. Від 8 до 12 років позбавлення волі за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище.

Тобто йдеться про непряме примушування.

Пряма мова: "Ці нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроєкт не стосується

Норми нового законопроєкту направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. В тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України.

Російський паспорт – це ворожа зброя, і на нашій території підлягає знищенню".

Теми: Кабінет міністрівокупаціяпаспортВерещук
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