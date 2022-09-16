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Кабмин согласовал идею наказывать госслужащих за навязывание паспорта РФ

Елена РощинаПятница, 16 сентября 2022, 11:56
Ирина Верещук, фото из Facebook

Украинские министры согласовали законопроект об уголовной ответственности для государственных служащих за получение паспорта Российской Федерации и склонение граждан Украины на оккупированных территориях принять российское гражданство.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Прямая речь: "Сегодня на правительственном совещании согласовали законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию.

К сожалению, международное право не содержит адекватных норм о противодействии незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем ужесточения уголовного законодательства.

К слову, такой закон следовало бы принять еще в 2014 году".

Детали: Верещук уточнила суть законодательной инициативы:

  1. Если госслужащий получил вражеский паспорт, получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  2. За пропаганду вражеского гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
  3. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
  4. От 8 до 12 лет лишения свободы за создание условий, в которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение.

То есть речь идет о косвенном принуждении.

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Прямая речь: "Эти нововведения направлены против госслужащих с вражескими паспортами и против тех, кто прямо или косвенно способствует российской паспортизации. Других лиц этот законопроект не касается.

Нормы нового законопроекта направлены прежде всего на наказание организаторов вражеской паспортизации и их пособников. В том числе наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины.

Российский паспорт – это вражеское оружие и на нашей территории подлежит уничтожению".

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Темы: Кабинет министровоккупацияпаспорт Верещук
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