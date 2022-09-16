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Число погибших в Изюме может значительно превышать Бучанскую трагедию – омбудсмен

Роман ПетренкоПятница, 16 сентября 2022, 13:15
Число погибших в Изюме может значительно превышать Бучанскую трагедию – омбудсмен
МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В ИЗЮМЕ, ФОТО: НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Источник: Котенко, которого цитирует Минреинтеграции, глава Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Котенко: "Сейчас мы работаем над эксгумацией тел военнослужащих. Затем тела будут переданы экспертам для последующей идентификации лиц погибших.

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К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях, пока не известно, но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".

Детали: По словам Котенко, одну из локаций они нашли по видео, которое в свободный доступ выложили россияне.

На деоккупированной территории Харьковской области обнаружены тела почти 50 погибших гражданских, место массового захоронения с ориентировочно 445 могилами обнаружено возле Изюма, сообщил Клименко.

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В то же время он подчеркнул, что эта цифра - без учета массовых захоронений, откуда тела еще не эксгумированы. Он уточнил, что эти тела были закопаны с марта.

Напомним: В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.

Темы: ИзюмБучаубийствовойна
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