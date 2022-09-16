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Воздушные силы сбили три крылатые ракеты в пятницу

Роман ПетренкоПятница, 16 сентября 2022, 14:44
Воздушные силы сбили три крылатые ракеты в пятницу
ракета, фото getty images

16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.

Источник: Воздушные силы

Детали: Указывается. около 14.00 в Днепропетровской области противовоздушной обороной воздушного командования "Восток" Воздушных сил уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К".

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Кроме того, в это же время военные сбили еще один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним: Российские войска днем 16 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, город подвергается атакам на гидротехнические сооружения третий день подряд.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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