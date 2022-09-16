Воздушные силы сбили три крылатые ракеты в пятницу

16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.

Источник: Воздушные силы

Детали: Указывается. около 14.00 в Днепропетровской области противовоздушной обороной воздушного командования "Восток" Воздушных сил уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К".

Кроме того, в это же время военные сбили еще один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним: Российские войска днем 16 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, город подвергается атакам на гидротехнические сооружения третий день подряд.